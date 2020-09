E' tornato al successo il buon Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini, protagonista nel Night on Stars. Shot anche per 'RenatoINT' che si è preso l'Afternoon. Deal a 2 invece, tra 'Gigggi55' e 'MrMarlboro94', nel Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS, da quasi 30.000 euro di montepremi totale (329 entries), dove si è rivisto "on fire" Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini. Il grinder piacentino ha sbaragliato la concorrenza e si è messo in tasca i quasi 5.500 euro del bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo 'TOURE92', runner up per 4.027 euro. Poco prima è finito fuori 'blugabriel', terzo per 2.952 euro, che nel pay out ha preceduto gli altri finalisti 'MarioPStars' (€2.164), 'St3ffolo' (€1.586), Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€1.163), 'salinoto94' (€852), 'thestreet86' (€625) e Andrea 'andremonta92' Montanar (€458).



Sono andati invece a 'RenatoINT', che ha sconfitto in heads up 'cantalupense' (€1.279), i 1.724 euro proposti dall'Afternoon on Stars (193 entries con 50 euro di buy in) del pomeriggio. Sul podio è salito pure 'thegame723' (€949) mentre si è fermato sul più bello 'Baileys1990' (€704). Ultimo tavolo, tra gli altri, per il regular 'ManlnBlackk' (€288).



Si è chiuso invece con un accordo alla pari il Need for Speed Turbo da 10.170 euro di prize pool (113 entries). I player 'Gigggi55' e 'MrMarlboro94' si sono infatti divisi 2.045 euro a testa una volta eliminati i rivali 'ubisor' (€1.288), 'ROOR_17' (€953), 'bigstabian' (€705), 'mer16' (€522), '1millionQJ' (€386), 'Mr.Squid92' (€286) e 'psyl3nc3' (€253).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 329

Montepremi Totale: €29.610

Final Table Pay Out



Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €5.495

TOURE92 - €4.027

blugabriel - €2.952

MarioPStars - €2.164

St3ffolo - €1.586

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €1.163

salinoto94 - €852

thestreet86 - €625

Andrea 'andremonta92' Montanar - €458



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 113

Montepremi Totale: €10.170

Final Table Pay Out



Gigggi55 - €2.045*

MrMarlboro94 - €2.045*

ubisor - €1.288

ROOR_17 - €953

bigstabian - €705

mer16 - €522

1millionQJ - €386

Mr.Squid92 - €286

psyl3nc3 - €253



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 193

Montepremi Totale: €8.685

Final Table Pay Out



RenatoINT - €1.724

cantalupense - €1.279

thegame723 - €949

Baileys1990 - €704

all in230 - €522

Columbu92 - €388

ManlnBlackk - €288

sebam339 - €213

alekp93 - €213