Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del mercoledì sera con i risultati del Big Daily, SUPER Deep e Money Light.

Iniziamo dal Big Daily targato 888poker (73 entries per 10.300 euro di montepremi totale) dove 'D3tyroj' e 'FedecK' hanno scelto di non farsi male. I 2 si sono divisi più di 2.000 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'Blissey94' (€1.272), 'Andry081' (€917), 'Carmattelo' (€635), 'tostovip' (€496), '._Eiffell_.' (€381), 'vellabella' (€290) e Dario 'cifalino91' Barone (€258).



Niente accordi invece nel SUPER Mercoledì Deep del network iPoker (360 entries per 6.336 euro in prize pool). I 1.299 euro del bottino se li è infatti messi in tasca lo scatenato 'D0youknowQmecha' al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'T0PLAYERS' (€808), 'ubromet' (€570), 'puppapino' (€425), 'SZ231199' (€329), 'GianniBonovei' (€247), 'tobbya' (€184), 'marcolino32' (€146) e 'RiNgHiO9002' (€114).



E chiudiamo con il Money Light (Betaland), da 25 euro di buy in e da 4.000 euro in montepremi garantito, che ha registrato il trionfo, dopo quasi 7 ore di gioco, di 'SAISIE00' (€914) su 'fasano97' (€653), 'ettore6' (€470), 'franceskeinen96' (€340), 'alegoldbet95' (€243), 'assalve75' (€186), 'ferrthanos' (€144), 'fondino' (€112) e 'cavagnola1' (€89).



Deal tra 'D3tyroj' e 'FedecK' nel Big Daily



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei online:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 73

Montepremi Totale: €10.300

Final Table Pay Out



D3tyroj - €2.112*

FedecK - €2.059*

Blissey94 - €1.272

Andry081 - €917

Carmattelo - €635

tostovip - €496

._Eiffell_. - €381

vellabella - €290

Dario 'cifalino91' Barone - €258



*Deal



SUPER Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 360

Montepremi Totale: €6.336

Final Table Pay Out



D0youknowQmecha - €1.299

T0PLAYERS - €808

ubromet - €570

puppapino - €425

SZ231199 - €329

GianniBonovei - €247

tobbya - €184

marcolino32 - €146

RiNgHiO9002 - €114



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 158

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



SAISIE00 - €914

fasano97 - €653

ettore6 - €470

franceskeinen96 - €340

alegoldbet95 - €243

assalve75 - €186

ferrthanos - €144

fondino - €112

cavagnola1 - €89