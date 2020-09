Il redivivo Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni ha messo le mani nel Night on Stars più atteso, il Super KO del giovedì sera. Bel colpo anche per 'bigstabian' che si è preso il Need for Speed Turbo. Deal a 2 invece, tra 'Prime1991rm' e 'Wizo_wizoo€', nell'Afternoon on Stars.

Shot nella notte per un più che soddisfatto Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni: "Eccomi, son tornato!"



Il player sardo, che era praticamente scomparso dai radar, si è rimesso in action nel Night on Stars Super KO Edition (232 entries per 52.200 euro di montepremi totale) dove è riuscito a battere la concorrenza e incassare così più di 8.500 euro tra prima moneta e taglie. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il comunque positivo 'combo273' che si è consolato con un premio complessivo da 5.218 euro. Sul podio è salito pure 'INFINITIRF', terzo per 4.130 euro, mentre si sono arresi sul più bello Alessandro 'alesiena17' Siena (€3.081), '127.0.0.x' (€2.424), 'Ergife' (€1.753), 'tidus8989' (€1.144), 'gabrielepat' (€878) e l'altro regular Roberto 'DrunkSpewer' Morra (€1.121).



E in serata è arrivata anche l'acuto di 'bigstabian'. Sono andati infatti a lui i 2.663 euro proposti dal Need for Speed Turbo (142 entries per 12.780 euro di prize pool). In questo caso il ruolo di runner up è toccato a 'nellooo994' (€2.002) che ha preceduto, tra gli altri, gli ottimi Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€1.505), Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€850), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€481) e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€361).



Si è chiuso invece con un accordo praticamente alla pari, tra 'Prime1991rm' e 'Wizo_wizoo€', il solito Afternoon on Stars da 50 euro di buy in (224 entries). I 2 si sono divisi circa 1.700 euro a testa una volta finiti fuori dai giochi i rivali 'Thematt14' (€1.079), 'Dezva' (€799), 'pinninni184' (€593), Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli (€439), 'Kanaro72' (€326), '_AnToNeLlA_M19_' (€241) e 'IL PAPA591' (€241).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Need for Speed Turbo a 'bigstabian'



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 232

Montepremi Totale: €52.200

Final Table Pay Out



Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €8.544

combo273 - €5.218

INFINITIRF - €4.130

Alessandro 'alesiena17' Siena - €3.081

127.0.0.x - €2.424

Ergife - €1.753

tidus8989 - €1.144

gabrielepat - €878

Roberto 'DrunkSpewer' Morra - €1.121



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 142

Montepremi Totale: €12.780

Final Table Pay Out



bigstabian - €2.663

nellooo994 - €2.002

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €1.505

SpeedOne1 - €1.131

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €850

tittitrevi683 - €639

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €481

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €361

KillerQueen991 - €272



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 224

Montepremi Totale: €10.080

Final Table Pay Out



Prime1991rm - €1.651*

Wizo_wizoo€ - €1.767*

Thematt14 - €1.079

Dezva - €799

pinninni184 - €593

Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli - €439

Kanaro72 - €326

_AnToNeLlA_M19_ - €241

IL PAPA591 - €241



*Deal