Deal a 3, tra 'Limphistory', 'OMG.J.Daniel' e 'MrSquid92', nel Big Daily del giovedì sera. Niente accordi invece nel SUPER Master 6 Max e Money Light dove si sono imposti 'TheChurch' e 'centodenti'.

Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera. Partiamo dal Big Daily di 888poker (83 entries per 11.100 euro di montepremi totale) che ha registrato lo scatto vincente di 'Limphistory' (€1.831) sui compagni di deal 'OMG.J.Daniel' (€1.903) e 'MrSquid92' (€2.123). I 3 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'JOKER75Alex' (€988), Pasquale '1paco72' Plevano (€694), 'gponyy' (€544), 'jaickeviola' (€411), 'Carmattelo' (€322) e 'g3m3ll0' (€278).



E passiamo al SUPER Master 6 Max del network iPoker (84 entries per 7.560 euro di prize pool) che è stato contrassegnato dall'acuto di 'TheChurch'. Per il vincitore è arrivata una moneta da quasi 1.900 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'demon1975' (€1.172), 'FEHU' (€832), 'lucian0x' (€643), 'DANGEROUSs12' (€529) e 'M4urizio1984' (€416).



Chiudiamo con il Money Light di Betaland (172 entries con 4.000 euro garantiti) dove 'centodenti' si è messo dietro 'vitotenz' (€643), 'alepax' (€453), 'ushoran' (€326), Domenico 'MIMMO COLA' Colantuono (€229), 'SBINGOLO95' (€174), '011018' (€132), 'maggiolone2000' (€100) e 'rev135' (€77) e ha così incassato gli 894 euro del bottino.



I numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 83

Montepremi Totale: €11.100

Final Table Pay Out



Limphistory - €1.831*

OMG.J.Daniel - €1.903*

MrSquid92 - €2.123*

JOKER75Alex - €988

Pasquale '1paco72' Plevano - €694

gponyy - €544

jaickeviola - €411

Carmattelo - €322

g3m3ll0 - €278



*Deal



SUPER Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 84

Montepremi Totale: €7.560

Final Table Pay Out



TheChurch - €1.890

demon1975 - €1.172

FEHU - €832

lucian0x - €643

DANGEROUSs12 - €529

M4urizio1984 - €416



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 172

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



centodenti - €894

vitotenz - €643

alepax - €453

ushoran - €326

Domenico 'MIMMO COLA' Colantuono - €229

SBINGOLO95 - €174

011018 - €132

maggiolone2000 - €100

rev135 - €77