E' andato al sardo Raimondo Sanna il Night on Stars del venerdì sera. Bel colpo anche per Luigi D'Alterio che si è preso il Need for Speed Turbo. Successo con deal, infine, per 'Dezva' nell'AoS. Ecco il report...

Iniziamo dal NoS (229 entries per 20.610 euro di montepremi totale) dove il giovane regular sardo Raimondo 'notorius1997' Sanna ha superato in heads up il comunque ottimo Gabriele 'KingMAvE911' Re (€2.939) e si è assicurato così i quasi 4.000 euro del bottino. Sul podio è salito/a pure 'Leynia' (€2.172) mentre si è fermato poco prima 'thestreet86' (€1.606). Final table anche per 'RASTAMAN2212 (€1.187), 'ciabyciaby' (€877), 'TomDilly' (€648), 'salagiochi93' (€479) e 'u_PruPPu' (€354).



E passiamo al Need for Speed Turbo (77 entries per 6.930 euro di prize pool) che ha registrato stavolta lo sprint vincente piazzato dal sempre grande Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio, primo per 1.687 euro, sui rivali 'giovannialdo' (€1.260), 'AP12345678' (€941), '005521' (€703), 'Rantolo'91' (€525), 'Ettore15865' (€392), 'vosking' (€293), 'irontotti' (€219) e 'nimanofredda' (€197).



Si è chiuso invece con l'acuto di 'Dezva', che ha battuto in heads il compagno di deal 'KEVIN_MAN1A', il solito Afternoon on Stars da 50 euro di buy in (177 entries per 7.965 euro). I 2 hanno scelto di dividersi 1.410 euro a testa una volta eliminati gli altri protagonisti dell'ultimo tavolo: 'elestars' (€923), 'stocazz16a' (€700), 'L-deathnote8' (€531), 'thegame723' (€403), 'tod.run' (€306), 'pillolone25' (€232) e 'dinamopinz38' (€232).



Deal tra 'Dezva' e 'KEVIN_MAN1A' nell'AoS



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 229

Montepremi Totale: €20.610

Final Table Pay Out



Raimondo 'notorius1997' Sanna - €3.977

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €2.939

Leynia - €2.172

thestreet86 - €1.606

RASTAMAN2212 - €1.187

ciabyciaby - €877

TomDilly - €648

salagiochi93 - €479

u_PruPPu - €354



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 77

Montepremi Totale: €6.930

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €1.687

giovannialdo - €1.260

AP12345678 - €941

005521 - €703

Rantolo'91 - €525

Ettore15865 - €392

vosking - €293

irontotti - €219

nimanofredda - €197



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 177

Montepremi Totale: €7.965

Final Table Pay Out



Dezva - €1.410*

KEVIN_MAN1A - €1.410*

elestars - €923

stocazz16a - €700

L-deathnote8 - €531

thegame723 - €403

tod.run - €306

pillolone25 - €232

dinamopinz38 - €232



*Deal