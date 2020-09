E' andato a 'matrioscka' il Night on Stars del sabato sera. Deal invece nel Need e nell'AoS dove si sono messi in mostra 'Sharingann97', Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi, 'cantalupense', 'pabattista' e 'PhilHeidi'.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS (193 entries per 17.370 euro di montepremi totale) dove 'matrioscka' si è sbarazzato in heads up del comunque positivo 'VD_Gambler' (€2.557) e si è messo in tasca i 3.453 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'bullpatch' (€1.894) mentre si sono fermati poco prima 'noszhanna75' (€1.403), 'Gigggi55' (€1.039), 'pinkporcel' (€770), Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia (€570), 'acctarus' (€422) e 'thestreet86' (€313).



Si è chiuso invece con un deal il Need for Speed Turbo da 7.650 euro di prize pool (85 entries). 'Sharingann97' e il sempre "hot" Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi hanno infatti deciso di dividersi 1.627 euro a testa non appena è finito fuori dai giochi il terzo incomodo 'sergio18641' (€1.039). Final table, tra gli altri, per l'altro regular Domenico 'scellone9477' Gala (€433).



E si è chiuso con un accordo, stavolta a 3, anche l'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in (234 entries per 10.530 euro di montepremi). In questo caso sono scesi a patti i player 'cantalupense' (€1.367), 'pabattista' (€1.562) e 'PhilHeidi' (€1.680) una volta eliminati i rivali '0TG5/1' (€799), 'Prime1991rm' (€586), 'Pepito6321' (€429), 'tidus8989' (€315), 'Ferrantes558' (€231) e 'BoNGj00n-oh' (€231).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Accordi nel Need e nell'AoS



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 193

Montepremi Totale: €17.370

Final Table Pay Out



matrioscka - €3.453

VD_Gambler - €2.557

bullpatch - €1.894

noszhanna75 - €1.403

Gigggi55 - €1.039

pinkporcel - €770

Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia - €570

acctarus - €422

thestreet86 - €313



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 85

Montepremi Totale: €7.650

Final Table Pay Out



Sharingann97 - €1.627*

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €1.627*

sergio18641 - €1.039

Nebbia9 - €776

ASSOBRESCIA - €580

Domenico 'scellone9477' Gala - €433

GreyoloPoker - €324

jack1188meli - €242

gigio846 - €218



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 234

Montepremi Totale: €10.530

Final Table Pay Out



cantalupense - €1.367*

pabattista - €1.562*

PhilHeidi - €1.680*

0TG5/1 - €799

Prime1991rm - €586

Pepito6321 - €429

tidus8989 - €315

Ferrantes558 - €231

BoNGj00n-oh - €231



*Deal