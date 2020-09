Pronti via e il buon Giulio Sonnino si è già preso l'Early Deep (Evento #02) delle Galactic Series. Sono andati alla grande anche Manlio Iemina e Ale Siena, protagonisti nei Day1 dello Special (Evento #04) e dell'High Roller (Evento #05). Ecco il report...

Galactic Series - Iniziamo dai 2 eventi rimasti in sospeso: lo Special Progressive KO e l'High Roller Progressive KO 8 Max. Nel torneo da 100 euro di buy in e da oltre 170.000 euro di montepremi totale sono passati al Day2 in 112 su 1.898 entries. In vetta c'è per adesso lo scatenato 'Sparrow_Ity' che ha accumulato uno stack da 3.236.414 gettoni virtuali. Seguono, nell'ordine, Manlio 'M.I.1980' Iemina con 2.909.595, 'ecoHH' con 2.382.567, 'Mucchialossi' con 2.259.058, 'pabattista' con 2.057.502, 'RASTAMAN2212' con 2.031.107, Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione con 2.010.327, 'combo273' con 1.974.416, 'giopennix' con 1.926.367 e 'Leon123205' con 1.925.762.



E' invece 'dekiller10', con 288.195 gettoni, il chipleader del torneo da 250 euro di buy in (265 entries per 59.625 euro in prize pool). Alle sue spalle si è fatto strada 'gabrielepat', secondo con 252.980, mentre naviga in terza posizione, con poco più di 186.000, l'altro regular Alessandro 'alesiena17' Siena. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'T-palleggio' (181.753), 'wiley555' (159.716), 'StrongFlushy' (132.417), Raffaele 'raffa_N5' Francese (131.736), 'GiorgioPassera' (117.356), 'manuel1603' (111.999) e 'samugiu' (111.528).



E passiamo ai tornei già archiviati e quindi alla bella vittoria conquistata da Giulio 'FabioBorini' Sonnino nel No Limit Hold'em Early Deep 6 Max da 50 euro di buy in e da 62.370 euro di montepremi (1.386 entries). Il romano ha superato al Final Table i rivali 'The Fiend844' (€6.274), 'cicciopk80' (€4.314), 'icio2166' (€2.967), Federico 'cirillofe' Cirillo (€2.040) e 'gepetto23' (€1.403) e si è messo in tasca i 9.125 euro del bottino.



Ottimo colpo anche per 'Waitin'4Godot1' che ha incassato 5.704 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver bruciato in heads up il comunque positivo Olsi 'olhack' Lala (€3.379) nel Galactic Need for Speed Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #06).



Successi, infine, per 'TheBeginner96' (€5.477) nell'Opening Event da 10 euro di buy in (Evento #01), dove ha chiuso terzo Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€2.696), e per 'secco9898' (€2.261), dopo il deal a 3 siglato con 'rubiscila' (€1.961) e 'MesoGol' (€1.961), nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 6 Max da 5 euro di buy in (Evento #03).



Manlio 'M.I.1980' Iemina



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 04 - Galactic Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.898

Montepremi Totale: €170.820

Player Left: 112

TOP TEN DAY1



1. Sparrow_Ity - 3.236.414

2. Manlio 'M.I.1980' Iemina - 2.909.595

3. ecoHH - 2.382.567

4. Mucchialossi - 2.259.058

5. pabattista - 2.057.502

6. RASTAMAN2212 - 2.031.107

7. Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - 2.010.327

8. combo273 - 1.974.416

9. giopennix - 1.926.367

10. Leon123205 - 1.925.762



GALACTIC 05 - JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 265

Montepremi Totale: €59.625

TOP TEN DAY1



1. dekiller10 - 288.195

2. gabrielepat - 252.980

3. Alessandro 'alesiena17' Siena - 186.165

4. T-palleggio - 181.753

5. wiley555 - 159.716

6. StrongFlushy - 132.417

7. Raffaele 'raffa_N5' Francese - 131.736

8. GiorgioPassera - 117.356

9. manuel1603 - 111.999

10. samugiu - 111.528



GALACTIC 02 - NL Hold'em Early Deep 6 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.386

Montepremi Totale: €62.370

Final Table Pay Out



Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €9.125

The Fiend844 - €6.274

cicciopk80 - €4.314

icio2166 - €2.967

Federico 'cirillofe' Cirillo - €2.040

gepetto23 - €1.403



GALACTIC 06 - Galactic Need for Speed Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 417

Montepremi Totale: €37.530

Final Table Pay Out



Waitin'4Godot1 - €5.704

Olsi 'olhack' Lala - €3.379

allisgod - €2.893

SpeedOne1 - €2.536

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €1.271

Dario 'D.Minieri' Minieri - €1.571

labrujita14 - €793

Luca 'steva10' Stevanato - €852

oisselino - €788