Secondo e ultimo resoconto con gli altri domenicali del ".it". Nell'Explosive è volato in testa 'FazeDoozy'. Bene 'AANG3L' nel Super Sunday, primo con 64 left. E' andato già a segno invece 'ThorHammers' nel Big dove ha chiuso secondo Andrea 'tahiti75' Bertacca.

Partiamo dall'Explosive Sunday da oltre 33.000 euro di montepremi totale (Evento #3 delle iPoker Series High) che ha registrato il passaggio al Day2 di 80 player unici su 373 entries totali. Al momento c'è in testa 'FazeDoozy' con 276.118. Sopra i 200.000 gettoni troviamo anche 'laleccobene91' e 'Sh0v3F0rPL4Y', seguono un po' più staccati 'NUOVOACCOUNT', 'CfattonediM', 'zikkezakke', 'L3V0str3M4mm3', 'aasino011', 'JeSuisJesus' e 'Natzgul'.



E passiamo al Super Sunday, da 20.000 euro garantiti, di Betaland (MicroGame). Qui, a fine Day1, si è preso la vetta 'AANG3L' grazie ad uno stack da 214.030 gettoni virtuali. Ha tenuto il passo '239utente', secondo con 212.551, che si è messo dietro, nell'ordine, 'dtm222' (171.371), 'SEMB_IN_OUT' (158.538), 'Yes1KnewIT' (151.537), 'IICASULLO' (147.005), 'dariuccio5' (145.661), 'BOHcall' (130.175), 'Dardevil55' (125.726) e 'tony19610' (124.841).



Chiudiamo con il Sunday Big di 888poker (170 entries per 21.000 euro di prize pool) dove si è già imposto 'ThorHammers'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 4.515 euro al termine dell'heads up giocato contro il regular Andrea 'tahiti75' Bertacca (€3.255). Sul podio è salito pure 'pesceSqualo' (€2.468) mentre si è piazzato nono il siciliano Dario 'cifalino91' Barone (€420).



I domenicali delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



iPoker Series High: Evento #3 - EXPL Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 373

Montepremi Totale: €33.570

Player Left: 80

TOP TEN DAY1



1. FazeDoozy - 276.118

2. laleccobene91 - 243.720

3. Sh0v3F0rPL4Y - 210.057

4. NUOVOACCOUNT - 195.888

5. CfattonediM - 186.199

6. zikkezakke - 182.923

7. L3V0str3M4mm3 - 178.135

8. aasino011 - 177.341

9. JeSuisJesus - 168.731

10. Natzgul - 161.933



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 195

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 64

TOP TEN DAY1



1. AANG3L - 214.030

2. 239utente - 212.551

3. dtm222 - 171.371

4. SEMB_IN_OUT - 158.538

5. Yes1KnewIT - 151.537

6. IICASULLO - 147.005

7. dariuccio5 - 145.661

8. BOHcall - 130.175

9. Dardevil55 - 125.726

10. tony19610 - 124.841



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 170

Montepremi Totale: €21.000

Final Table Pay Out



ThorHammers - €4.515

Andrea 'tahiti75' Bertacca - €3.255

pesceSqualo - €2.468

CR7BOMBER - €1.838

i5ildur1 - €1.260

38461419282 - €1.050

Nonsimolla9 - €840

Joex889 - €621

Dario 'cifalino91' Barone - €420