Archiviati i 2 domenicali delle Galactic Series. Nello Special l'ha spuntata 'allisgod' su 'Traficante87' e Manlio 'M.I.1980' Iemina, l'High Roller l'ha vinto 'StrongFlushy'.

Galactic Series - Iniziamo il nostro report proprio dai Final Day degli Eventi #4 e #5. Nello Special Progressive KO, da 100 euro di buy in e da oltre 170.000 euro di montepremi totale, si è imposto lo scatenato 'allisgod' che, tra prima moneta e taglie, si è messo in tasca più di 18.000 euro. L'ultimo ad arrendersi è stato 'Traficante87', runner up per 12.834 euro, mentre si è ritrovato fuori una volta salito sul podio il buon Manlio 'M.I.1980' Iemina, terzo per 8.826 euro. Non benissimo il chipleader del Day1 'Sparrow_Ity' che ha chiuso soltanto 16esimo per 1.014 euro di premio.



L'ha vinto invece 'StrongFlushy' l'High Roller Progressive KO 8 Max da 250 euro di buy in (265 entries per 59.625 euro in prize pool). Per lui è arrivato un bottino complessivo da 12.166 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'samugiu' (€5.534), 'T-palleggio' (€3.784), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€2.390), Alessandro 'alesiena17' Siena (€2.471), 'raflio88' (€1.721), 'dekiller10' (€3.197) e 'Sharingann97' (€807).



E passiamo ai tornei giornalieri e nel dettaglio al MOON Night on Stars Progressive KO 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #9) che è stato contrassegnato dallo sprint decisivo piazzato da 'Jison20', primo per 9.116 euro, ai danni degli inseguitori 'CINZIAVINCENZO' (€7.813), Francesco 'kekko9221' Bisconti (€5.619), Paolo 'preferiti90' Cavanna (€3.563), 'vleroy83' (€1.944) e Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€1.793).



Successi infine per 'v.appella' (€6.699), che ha battuto in heads up Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato (€5.309), nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 8 Max da 50 euro di buy in (Evento #7), 'marcotomas91' (€3.647), dopo un affollato deal a 5, nel Galactic Need for Speed 8 Max da 100 euro di buy in (Evento #11), 'Paolino1' (€4.474), anche qui dopo un accordo, nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE da 10 euro di buy in (Evento #8) e per 'hagakhan' (€4.502) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 4 Max da 30 euro di buy in (Evento #10).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Special Progressive KO ad 'allisgod'



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 04 - Galactic Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.898

Montepremi Totale: €170.820

Final Table Pay Out



allisgod - €18.341

Traficante87 - €12.834

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €8.826

bertosannini - €5.638

giopennix - €4.378

Lukyass - €3.162

Romauro96 - €1.631

Mucchialossi - €2.349

Angelo 'KingBobo!32' Vietti - €1.574



GALACTIC 05 - JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 265

Montepremi Totale: €59.625

Final Table Pay Out



StrongFlushy - €12.166

samugiu - €5.534

T-palleggio - €3.784

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €2.390

Alessandro 'alesiena17' Siena - €2.471

raflio88 - €1.721

dekiller10 - €3.197

Sharingann97 - €807



GALACTIC 07 - Early Deep Progressive KO 8 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.323

Montepremi Totale: €59.535

Final Table Pay Out



v.appella - €6.699

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €5.309

1987gino - €2.671

zednara - €2.083

MatteoFurani - €1.393

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €1.312

TuSiCheAless - €796

loretop12 - €941



GALACTIC 09 - MOON Night on Stars Progressive KO 6 Max [€80.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 927

Montepremi Totale: €83.430

Final Table Pay Out



Jison20 - €9.116

CINZIAVINCENZO - €7.813

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €5.619

Paolo 'preferiti90' Cavanna - €3.563

vleroy83 - €1.944

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €1.793



GALACTIC 11 - Galactic Need for Speed 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 335

Montepremi Totale: €30.150

Final Table Pay Out



marcotomas91 - €3.647*

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €3.243*

sabicuzzz1 - €3.108*

T-palleggio - €3.194*

GreyoloPoker - €2.545*

Jison20 - €1.137

tek699 - €835

baluwins88 - €614



*Deal