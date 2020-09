L'ha vinto 'FazeDoozy' l'Explosive Sunday inserito nelle iPoker Series High. E' andato invece a 'Yes1KnewIT' il domenicale del circuito MicroGame. Ecco il resoconto...

Iniziamo dall'Explosive Sunday (Evento #3 delle iPoker Series High), da oltre 33.000 euro di montepremi totale (373 entries), dove alla fine l'ha spuntata il chipleader del Day1 'FazeDoozy'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 6.882 euro al termine dell'heads up giocato contro il comunque positivo 'JeSuisJesus', secondo per 4.280 euro. Sul podio è salito pure 'Patrisio8' (€3.021), sesto posto invece per il buon Dario 'Cifalino1' Barone (€1.309).



Passiamo al Super Sunday (20.000 euro garantiti), di Betaland (MicroGame), dove 'Yes1KnewIT' ha battuto in volata il runner up 'giuseandri00' (€3.214) e il terzo classificato 'stopsiscende' (€2.264) e ha così incassato i 4.472 euro del bottino. Final table anche per 'SEMB_IN_OUT' (€1.628), 'evathedovermann' (€1.146), 'BOHcall' (€868), 'tony19610' (€658), 'spider10004' (€498) e '___SPICA72___' (€386) mentre ha chiuso soltanto 23esimo il chipleader di inizio Day2 'AANG3L' (€216).



E ieri sera si è giocato e concluso anche il Big daily Special, da 109 euro di buy in (116 entries per 15.000 euro di prize pool), di 888poker. Dopo circa 7 ore di gioco si è infatti imposto 'anonimus996', primo per 3.516 euro, sugli altri finalisti 'MasterT1LT' (€2.541), 'StoBbale93' (€1.853), 'Nikita59' (€1.335), 'UPROFSSOR888' (€938), 'ilbuontempo' (€735), 'dariokil6990' (€555), 'Gullnuts8' (€426) e 'Dottor.Smith' (€375).



Dario 'Cifalino1' Barone



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



iPoker Series High: Evento #3 - EXPL Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 373

Montepremi Totale: €33.570

Final Table Pay Out



FazeDoozy - €6.882

JeSuisJesus - €4.280

Patrisio8 - €3.021

utopiAA - €2.249

TopDogg - €1.746

Dario 'Cifalino1' Barone - €1.309

NUOVOACCOUNT - €974

ImNotYourBro - €772

Sh0v3F0rPL4Y - €604



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 195

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Yes1KnewIT - €4.472

giuseandri00 - €3.214

stopsiscende - €2.264

SEMB_IN_OUT - €1.628

evathedovermann - €1.146

BOHcall - €868

tony19610 - €658

spider10004 - €498

___SPICA72___ - €386



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 116

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



anonimus996 - €3.516

MasterT1LT - €2.541

StoBbale93 - €1.853

Nikita59 - €1.335

UPROFSSOR888 - €938

ilbuontempo - €735

dariokil6990 - €555

Gullnuts8 - €426

Dottor.Smith - €375