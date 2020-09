Archiviati altri 5 tornei delle Galactic Series. Nel più "importante" l'ha spuntata 'valerex'. Gli altri sono andati a 'risu94', '-PhilHeIdy-', Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani e ad un 'Suckkkkk' che ha battuto in heads up il compagno di deal Riccardo 'CrazyRich85' Basso.

Galactic Series - Iniziamo il nostro report dal MARS Night on Stars Progressive KO 8 Max (Evento #14), da 100 euro di buy in e da oltre 64.000 euro di montepremi totale (718 entries), che ha registrato l'acuto dello scatenato 'valerex'. Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da ben 10.379 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche '87enzobiond87' (€5.724), 'ginopaolo666' (€3.232), 'belmazzo' (€2.993), 'Columbu92' (€2.023), 'piedeamaro72' (€1.339), 'cont.SERBELLONI' (€1.403) e 'FrankZ5108' (€900).



Bel colpo pure per 'Suckkkkk' (€4.213) che, dopo aver superato in heads up il compagno di "merenda" Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€3.713), si è preso il Galactic Need for Speed da 100 euro di buy in e da 25.000 euro in prize pool garantito (Evento #16). I 2 hanno scelto di non farsi particolarmente male una volta eliminato il terzo incomodo Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€2.514). Final table, tra gli altri, per Manlio 'M.I.1980' Iemina (€1.869), Giacomo 'James90511' Grossi (€1.390) e Alessandro 'alesiena17' Siena (€425).



Niente accordi invece nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #12) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'risu94', primo per 6.626 euro, ai danni del runner up Salvatore 'totosara_93' Saracino (€4.806) e del terzo classificato 'casantotito' (€2.022).



Successi, infine, per '-PhilHeIdy-' (€3.995) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO 6 Max da 10 euro di buy in (Evento #13) e Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani (€4.692) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS 6 Max da 30 euro di buy in (Evento #15).



Salvatore 'totosara_93' Saracino



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 14 - MARS Night on Stars Progressive KO 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 718

Montepremi Totale: €64.620

Final Table Pay Out



valerex - €10.379

87enzobiond87 - €5.724

ginopaolo666 - €3.232

belmazzo - €2.993

Columbu92 - €2.023

piedeamaro72 - €1.339

cont.SERBELLONI - €1.403

FrankZ5108 - €900



GALACTIC 16 - Galactic Need for Speed [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 269

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €4.213*

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €3.713*

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €2.514

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €1.869

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.390

ELLOER - €1.034

Gibozza - €769

Excels1oR - €572

Alessandro 'alesiena17' Siena - €425



*Deal



GALACTIC 12 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.095

Montepremi Totale: €49.275

Final Table Pay Out



risu94 - €6.626

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €4.806

casantotito - €2.022

matilde03 - €1.645

Sk1llsg4m3 - €1.143

mehur - €679

VIPICCHIOailive - €664

Kahimi7 - €980

cannibal83 - €708