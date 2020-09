Secondo resoconto sui tornei online con i risultati del Martedì Rebuy (iPoker Series High - Evento #10), Big Daily e Money Light.

Ma partiamo dall'Evento #10 delle iPoker Series High, il Martedì Rebuy da 20 euro di buy in e da oltre 15.000 euro di montepremi totale (414 entries), dove 'Davis1992Lupo' ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato così i 3.089 euro del bottino. L'ultimo a mollare è stato il buon Andrea 'Andreacigna' Pini, runner up per 1.921 euro, mentre si è fermato una volta salito sul podio '22Gambler', terzo classificato per 1.356 euro.



Passiamo al Big Daily, da 109 euro di buy in e da quasi 14.000 euro di prize pool (94 entries), targato 888poker. Qui, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'GuePequeno1', primo per 3.267 euro, su 'jaickeviola' (€2.363), 'Fantastik55' (€1.717), '0ldWh1sk3y' (€1.228), 'Gullnuts8' (€860), 'downreg4' (€681), 'magnosassi' (€514), 'Vop44' (€403) e 'peppenissa' (€348).



E chiudiamo con il solito Money Light (25 euro di buy in e 4.000 euro in montepremi garantito) di Betaland (MicroGame) che stavolta è stato contrassegnato dallo sprint vincente piazzato da 'pennichella91' (€894) ai danni degli inseguitori 'emanuelem00' (€643), 'nikkio97' (€453), 'fabbry93' (€326), 'stranomanero' (€229), 'Sh1pAnK' (€174), 'fabry_wct' (€132), 'almacalabria' (€100) e 'Papua89' (€77).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per 'Davis1992Lupo', 'GuePequeno1' e 'pennichella91'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



iPoker Series High - Evento #10: Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 414

Montepremi Totale: €15.066

Final Table Pay Out



Davis1992Lupo - €3.089

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.921

22Gambler - €1.356

dadobordi - €1.009

overlook237 - €783

coccodonk - €588

Dimenticato - €437

triploacco - €347

totogatta - €271



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 94

Montepremi Totale: €13.900

Final Table Pay Out



GuePequeno1 - €3.267

jaickeviola - €2.363

Fantastik55 - €1.717

0ldWh1sk3y - €1.228

Gullnuts8 - €860

downreg4 - €681

magnosassi - €514

Vop44 - €403

peppenissa - €348



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 172

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



pennichella91 - €894

emanuelem00 - €643

nikkio97 - €453

fabbry93 - €326

stranomanero - €229

Sh1pAnK - €174

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €132

almacalabria - €100

Papua89 - €77