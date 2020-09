Gran momento per 'Suckkkkk' che ha vinto un'altro torneo delle Galactic Series. Ottimi anche 'thebest1987', 'sgheb', Paolo 'Vladharkon' Ciuffi, 'GiooPower', 'NoHopeYet', 'GreendesireD', Andrea 'kaleids' Freda e 'peppiniello68', tutti protagonisti negli altri 4 eventi di giornata.

Galactic Series - Partiamo dallo scatenato 'Suckkkkk' che, dopo aver messo le mani nel Galactic Need for Speed di martedì (Evento #16), si è regalato anche il MERCURY Night on Stars da 100 euro di buy in di ieri sera (Evento #19). Stavolta il regular di PS ha incassato più di 9.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'chiero83' (€6.620), il terzo classificato 'SawadeeK' (€4.778) e i 2 regular Luca 'CNB93' Tortora (€936) e Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€676) che hanno rispettivamente chiuso in ottava e nona posizione.



Ed è andato alla grandissima anche 'NoHopeYet' che ha battuto in heads up 'gabri348' (€2.558) e si è aggiudicato ben 5.463 euro, tra prima moneta e taglie, nel Galactic Need for Speed Progressive KO 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #21). Sul podio è salito pure 'pinkporcel' (€2.353) mentre si sono fermati sul più bello gli altri finalisti 'MBolgia' (€1.102), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€1.096) e Luca 'CNB93' Tortora (€514).



Successi, infine, per 'thebest1987' (€5.282), dopo un affollato deal a 4 con 'sgheb' (€3.579), Paolo 'Vladharkon' Ciuffi (€3.588) e 'GiooPower' (€3.634), nel No Limit Hold'em Early Deep 8 Max da 50 euro di buy in (Evento #17), 'GreendesireD' (€3.662) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #18) e per Andrea 'kaleids' Freda (€3.806), dopo l'accordo siglato con 'peppiniello68' (€3.306), nel No Limit Hold'em Deep to URANUS da 30 euro di buy in (Evento #20).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Archiviati al 5 tornei delle Galactic Series



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 17 - NL Hold'em Early Deep 8 Max [€35.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 867

Montepremi Totale: €39.015

Final Table Pay Out



thebest1987 - €5.282*

sgheb - €3.579*

Paolo 'Vladharkon' Ciuffi - €3.588*

GiooPower - €3.634*

MBolgia - €1.617

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €1.155

J.Mizu97 - €825

Spinell98 - €589



*Deal



GALACTIC 19 - MERCURY Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 618

Montepremi Totale: €55.620

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €9.173

chiero83 - €6.620

SawadeeK - €4.778

Magomarcello - €3.449

M3ssiD10s - €2.489

SignorD87 - €1.797

mammamamma2 - €1.297

Luca 'CNB93' Tortora - €936

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €676



GALACTIC 21 - Galactic Need for Speed Progressive KO 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 304

Montepremi Totale: €27.360

Final Table Pay Out



NoHopeYet - €5.463

gabri348 - €2.558

pinkporcel - €2.353

MBolgia - €1.102

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.096

Luca 'CNB93' Tortora - €514