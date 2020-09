Uno scatenato Paolo 'folliabartko' Baroni ha sfiorato la doppietta negli eventi delle Galactic Series. Il regular della provincia di Parma si è preso il Need for Speed PKO 8 Max e si è piazzato secondo nel JUPITER Night on Stars PKO vinto da 'Dhovakin994'.

Galactic Series - Iniziamo il nostro report proprio da quest'ultimo torneo, il JUPITER Night on Stars Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 93.000 euro di montepremi totale (Evento #24), dove il buon Paolo 'folliabartko' Baroni ha chiuso secondo per un premio complessivo, tra moneta e taglie, da 10.190 euro. Ha fatto meglio soltanto 'Dhovakin994' che si è messo in tasca più di 14.000 euro mentre si è fermato una volta salito sul podio 'Biri07501', terzo per 5.608 euro. Final table, tra gli altri, per 'lukefrog97' (€4.542), 'Vop4' (€3.622) e Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€3.230).



E passiamo al Galactic Need for Speed Progressive KO 8 Max da 100 euro di buy in (Evento #26) che ha visto invece trionfare il grinder di Busseto. In questo caso Paolo ha sbaragliato la concorrenza e si è così aggiudicato i 2.366 euro del bottino più altri 2.755 euro in taglie. L'ultimo ad arrendersi è stato 'mago1981', runner up per 3.539 euro. Poco prima erano finiti fuori, nell'ordine, Nikol 'barabbic' Babic (€2.722), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€1.557), 'dinamopinz38' (€1.121), Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€724), 'Excels1oR' (1.062) e Michele 'smaikol93' Guerrini (€693).



Successi, infine, per 'SerchioMarquina' (€6.365) nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #22), Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione (€5.428) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS da 50 euro di buy in (Evento #25) e per 'FollowRivers' (€5.593) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE da 10 euro di buy in (Evento #23).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 22 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.287

Montepremi Totale: €57.915



SerchioMarquina - €6.365

AXOFIRST - €5.088

Haki_K16 - €2.841

jaAAcy - €1.829

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €1.729

tittitrevi683 - €918



GALACTIC 24 - JUPITER Night on Stars Progressive KO [€80.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 415

Montepremi Totale: €93.375

Final Table Pay Out



Dhovakin994 - €14.690

Paolo 'folliabartko' Baroni - €10.190

Biri07501 - €5.608

lukefrog97 - €4.542

Vop4 - €3.622

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €3.230

Mi3sVanD3Roh3 - €2.060

EstroPuro - €2.230

A.S. Covo - €1.175



GALACTIC 25 - NL Hold'em Deep to URANUS [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 747

Montepremi Totale: €33.615

Final Table Pay Out



Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - €5.428

Carmine 'ezechiele94' Claps - €3.883

YLL4 - €2.777

Luca 'steva10' Stevanato - €1.987

lezgodancing97 - €1.421

aasino01 - €1.017

renzino888 - €727

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €520

pipete98 - €372



GALACTIC 26 - Galactic Need for Speed PKO 8 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 344

Montepremi Totale: €30.960

Final Table Pay Out



Paolo 'folliabartko' Baroni - €5.121

mago1981 - €3.539

Nikol 'barabbic' Babic - €2.722

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €1.557

dinamopinz38 - €1.121

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €724

Excels1oR - 1.062

Michele 'smaikol93' Guerrini - €693