Secondo e ultimo report sui tornei online del giovedì sera con i risultati del Big Daily, Master Gio 6 Max (Evento #19 delle iPoker Series High) e Money Light.

Iniziamo dal Big Daily di 888poker (86 entries per 12.000 euro di montepremi totale) dove stavolta si è imposto 'tostovip' sul compagno di deal 'Fantastik55'. I 2 hanno scelto comunque di dividersi la posta, per circa 2.400 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'donkschian' (€1.482), 'ilCapoClan' (€1.068), '0ldWh1sk3y' (€741), 'VoL1Am0b4sSo' (€588), 'ManlnBlackk' (€435), 'm4g1c99' (€348) ed 'EXPLOIT.2.1' (€300).



Niente accordi invece nell'Evento #19 delle iPoker Series High, il Master Gio 6 Max da 100 euro di buy in e da 12.240 euro in prize pool (136 entries). I 2.815 euro del bottino sono infatti andati tutti a 'DontBeli3veM3' al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Ride0rDie1' (€1.714), 'SwingPower' (€1.285), 'TopDoggg' (€979), 'Patata36' (€734) e 'KillaSkills' (€551).



E chiudiamo con il solito Money Light targato Betaland (194 entries per 4.316 euro di montepremi) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'mamaguevo80' (€965) sui rivali 'Freogan' (€694), 'annaadelf0' (€489), 'pjgotam2010' (€351), 'sogliola00' (€247), 'smokedhead' (€187), 'KVALERIO87' (€142), 'thearka80' (€107) e 'freedoMen' (€83).



I risultati delle altre poker room



I numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 86

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



tostovip - €2.439*

Fantastik55 - €2.412*

donkschian - €1.482

ilCapoClan - €1.068

0ldWh1sk3y - €741

VoL1Am0b4sSo - €588

ManlnBlackk - €435

m4g1c99 - €348

EXPLOIT.2.1 - €300



*Deal



Master Gio 6 Max [€9.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 136

Montepremi Totale: €12.240

Final Table Pay Out



DontBeli3veM3 - €2.815

Ride0rDie1 - €1.714

SwingPower - €1.285

TopDoggg - €979

Patata36 - €734

KillaSkills - €551



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 194

Montepremi Totale: €4.316

Final Table Pay Out



mamaguevo80 - €965

Freogan - €694

annaadelf0 - €489

pjgotam2010 - €351

sogliola00 - €247

smokedhead - €187

KVALERIO87 - €142

thearka80 - €107

freedoMen - €83