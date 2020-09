Venerdì sera contrassegnato dagli eventi delle Galactic Series dove hanno particolarmente brillato 'KilianMbappe96', Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni, 'usv2016', 'Falce-Oscura', Andrea 'makemef0ld' Emanuele, '87enzobiond87', 'Jiuleiro25' e 'siriachiado7'. Ecco il report...

Archiviati altri 5 tornei delle Galactic Series. Nel più "importante", il VENUS Night on Stars 6 Max da 100 euro di buy in e da 41.310 euro di montepremi totale (Evento #29), la spuntata 'KilianMbappe96' che si è così messo in tasca gli oltre 7.000 euro del primo premio. Ha provato a fermarlo in tutti i modi il comunque ottimo Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni che si è consolato con quasi i 5.000 euro del secondo posto. Sul podio è salito pure 'Mi3sVanD3Roh3' (€3.473). Final table per 'tommyria' (€2.445), 'SamaelWish' (€1.721) e 'MARIETTOZENA' (€1.211).



E' andato invece a 'usv2016' il No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #27). Per lui è arrivato un bottino complessivo da 4.821 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Gaza Sparta9' (€3.968) e il terzo classificato 'pain666noyz' (€2.353).



Bel colpo anche per 'Falce-Oscura' (€2.412) che si è preso il Galactic Need for Speed da 100 euro di buy in (Evento #31) dopo aver siglato un super deal con Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€2.112), '87enzobiond87' (€2.112) e 'franklynb8' (€2.112). I 4 hanno scelto di non farsi male una volta eliminato l'incomodo Andrea 'kash'mir1985' Montanari (€1.029).



Trionfo con accordo pure per 'Jiuleiro25' (€3.277) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 6 Max da 5 euro di buy in (Evento #28) mentre si è chiuso con la vittoria netta di 'siriachiado7' (€4.342) il No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #30).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Andrea 'makemef0ld' Emanuele



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 27 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 887

Montepremi Totale: €39.915

Final Table Pay Out



usv2016 - €4.821

Gaza Sparta9 - €3.968

pain666noyz - €2.353

ilfreddo1378 - €1.529

Frikki89 - €945

marius_mat87 - €728

Jn.Frusciante - €1.052

Ddtt44 - €394

Morro1978 - €613



GALACTIC 29 - VENUS Night on Stars 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 459

Montepremi Totale: €41.310

Final Table Pay Out



KilianMbappe96 - €7.010

Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €4.934

Mi3sVanD3Roh3 - €3.473

tommyria - €2.445

SamaelWish - €1.721

MARIETTOZENA - €1.211



GALACTIC 31 - Galactic Need for Speed [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 188

Montepremi Totale: €16.920

Final Table Pay Out



Falce-Oscura - €2.412*

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €2.112*

87enzobiond87 - €2.112*

franklynb8 - €2.112*

Andrea 'kash'mir1985' Montanari - €1.029

spaccatutto3 - €776

SpeedOne1 - €585

nibiru993 - €441

morgan's73 - €333



*Deal