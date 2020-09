E' andato a 'ONiZzogA', che ha battuto in heads up 'salv4pel', il Big Daily del venerdì sera. L'ha vinto invece 'Dubfiree' l'evento #22 delle iPoker Series High.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online del venerdì sera dal Big Daily di 888poker (68 entries per 9.800 euro di montepremi totale) dove 'ONiZzogA' si è preso i 2.475 euro del bottino al termine dell'heads up giocato contro il comunque positivo 'salv4pel' (€1.804). Sul podio è salito pure 'Limphistory' (€1.265) mentre si sono fermati poco prima 'ClipperMania' (€883), 'Dodream97' (€637), 'ilCapoClan' (€500), 'Disconnesso' (€402), 'grino57' (€319) e 'Nikorapax' (€255).



Se li è invece messi in tasca lo scatenato 'Dubfiree' i 1.202 euro proposti dall'Evento #22 delle iPoker Series High: il Master Venere da 50 euro di buy in e da 4.806 euro in prize pool (108 entries). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'overlook237' (€745) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'mattagazzu' (€529), 'fabianolud' (€409), 'ledacama' (€336), 'MdPisback' (€264), 'Jack130588' (€192), 'pippocolori66' (€144) e 'IPNOTICUX' (€120).



E chiudiamo con il solito Money Light targato Betaland (25 euro di buy in e 4.000 euro in montepremi garantito) dove stavolta si è imposto 'centodenti' (€894) sui rivali 'sottomentitespoglie' (€643), 'momentGOLD' (€453), 'TRANCHY' (€326), 'papi7186' (€229), 'cfcorleoner' (€174), 'pinuzzo87' (€132), 'emanuelem00' (€100) ed '___HERDONIA___' (€77).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 68

Montepremi Totale: €9.800

Final Table Pay Out



ONiZzogA - €2.475

salv4pel - €1.804

Limphistory - €1.265

ClipperMania - €883

Dodream97 - €637

ilCapoClan - €500

Disconnesso - €402

grino57 - €319

Nikorapax - €255



iPoker Series High: Evento 22 - Master Venere [€4.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 108

Montepremi Totale: €4.806

Final Table Pay Out



Dubfiree - €1.202

overlook237 - €745

mattagazzu - €529

fabianolud - €409

ledacama - €336

MdPisback - €264

Jack130588 - €192

pippocolori66 - €144

IPNOTICUX - €120



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 170

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



centodenti - €894

sottomentitespoglie - €643

momentGOLD - €453

TRANCHY - €326

papi7186 - €229

cfcorleoner - €174

pinuzzo87 - €132

emanuelem00 - €100

___HERDONIA___ - €77