Clamoroso 'KilianMbappe96'! Il già vincitore del VENUS Night on Stars non solo si è concesso il bis nel NoS del sabato sera ma si è preso pure il Deep to URANUS. Ecco il report...

Galactic Series - Iniziamo proprio da 'KilianMbappe96' che al momento sembra davvero inarrestabile. Il player che probabilmente prende il nome dal campionissimo del Paris Saint Germain e che già venerdì aveva trionfato nel Night on Stars 6 Max (Evento #29) si è aggiudicato infatti altri 2 tornei: il SATURN NoS Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #34) e il No Limit Hold'em Deep to URANUS 8 Max da 20 euro di buy in (Evento #35).



Nel primo, super 'KilianMbappe96', si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'Viso D'an610' (€2.930), Michael 'Sardo1110' Ibba (€2.084), 'D.kaizen' (€2.018), 'Mi3sVanD3Roh3' (€1.711), '0l13n4' (€1.622), 'Kelevra1996' (€1.631), 'siriachiado7' (€782) e 'Rischile66' (€629) e si è messo in tasca più di 6.300 euro tra prima moneta e taglie.



Nel secondo ha invece superato 'code94320' (€2.460), 'mikydior57' (€1.757), 'DanDyLuZz001' (€1.255), 'jjlee619' (€896), 'fenix2511' (€640), 'VD_Gambler' (€457) e 'andre863' (€327) e ha incassato altri 3.444 euro.



E ieri è stata anche la serata di Jackson 'DJackMpkr' Genovesi. Il regular di vecchia data si è preso il No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 6 Max da 50 euro di buy in (Evento 32), per 4.648 euro di bottino complessivo, dopo aver superato in volata 'thetrueank' (€2.410), 'tanuzz8' (€1.857), 'noszhanna75' (€1.329), 'xmodax' (€878) e 'CapoDeiCani' (€465).



Successi, infine, per Alberto 'Everbrun1' Cigliano nel Galactic Need for Speed 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #36), dove ha chiuso secondo il compagno di deal 'robyrs848' (€2.504), e per 'dark side798' (€2.874) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #33).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 32 - Early Deep Progressive KO 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 737

Montepremi Totale: €33.165

Final Table Pay Out



Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €4.648

thetrueank - €2.410

tanuzz8 - €1.857

noszhanna75 - €1.329

xmodax - €878

CapoDeiCani - €465



GALACTIC 34 - SATURN Night on Stars Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 413

Montepremi Totale: €37.170

Final Table Pay Out



KilianMbappe96 - €6.379

Viso D'an610 - €2.930

Michael 'Sardo1110' Ibba - €2.084

D.kaizen - €2.018

Mi3sVanD3Roh3 - €1.711

0l13n4 - €1.622

Kelevra1996 - €1.631

siriachiado7 - €782

Rischile66 - €629



GALACTIC 36 - Galactic Need for Speed 6 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 180

Montepremi Totale: €16.200

Final Table Pay Out



Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €2.804*

robyrs848 - €2.504*

Alessandro 'alesiena17' Siena - €1.660

risu94 - €1.223

framax56 - €902

weikems - €665



*Deal