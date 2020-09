Sono rimasti in 232 e 24 a contendersi il 50 Special e l'High Roller delle Galactic Series. Già archiviati Need for Speed e Early Deep dove hanno brillato Michele 'King3ldiabl0' Zago, 'gabrielepat' e Alessandro 'surini93' Surini.

Galactic Series - Ma iniziamo il nostro report dai 2 tornei rimasti in sospeso: il No Limit Hold'em Galactic 50 Special Progressive KO e il JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max.



Nell'evento da 50 euro di buy in e da quasi 180.000 euro in montepremi si è registrato il passaggio al Final Day di 232 player unici su ben 3.990 entries totali. Al momento troviamo in vetta 'Aleimpe22' che, grazie ad uno stack da oltre 3,3 milioni, si è messo dietro 'cerco-lavoro85' (3.297.559), 'MarinaM61' (3.223.433), 'superzaf77' (3.213.340), 'cacadalculo' (2.969.852), 'AXOFIRST' (2.745.120), 'Shadowkizz' (2.399.719), 'MaTTe_RaReSh' (2.309.172), 'vitosiero' (2.270.845) e Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta (2.261.623).



C'è invece 'lezgodancing97', con 310.977 gettoni virtuali, in testa ai 24 left dell'evento da 250 euro di buy in (351 entries per 78.975 euro di prize pool). Alle sue spalle si è fatto strada 'lucaseba89' con 267.054. Podio temporaneo anche per 'balbo83' con 253.076 mentre un po' più staccati seguono 'ska81' (240.088), 'KIKY428' (207.243), 'Xhungryf1shX' (189.183) e il regular 'Fabio1Buono' (188.378).



E passiamo ai tornei che hanno già trovato un "padrone". Bel colpo per il redivivo Michele Zago che, con il nick 'King3ldiabl0', si è preso il Galactic Need for Speed Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #41). Il player tornato da poco in Italia si è messo in tasca più di 7.000 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver battuto all'ultimo tavolo i rivali 'FrankZ5108' (€3.549), Leonardo 'LeoEle07' Mancuso (€2.030), Alessandro 'Jamesbond862' Santoro (€2.107), Giacomo 'James90511' Grossi (€2.163), 'pipolo96' (€1.098), 'F-35A' (€919), 'AvAdAK3dAvrA893' (€1.264) e 'kamarmodot' (€388).



Sono andati alla grande anche 'gabrielepat' (€8.439) e Alessandro 'surini93' Surini (€7.439) che hanno deciso di dealare il No Limit Hold'em Early Deep 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #37) una volta eliminati gli altri finalisti Fabrizio 'Asky16' Petroni (€4.448), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€3.059), 'manuelojkl' (€2.103) e 'Fe4rOfDe4th' (€1.446).



Successo, infine, per 'raffa45' (€5.776), dopo un accordo quasi alla pari con 'Pellegrinous' (€5.276), nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #38).



Alessandro 'surini93' Surini con l'amico Predaroli



GALACTIC 39 - Galactic 50 Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 3.990

Montepremi Totale: €179.550

Player Left: 232

TOP TEN DAY1A



1. Aleimpe22 - 3.364.296

2. cerco-lavoro85 - 3.297.559

3. MarinaM61 - 3.223.433

4. superzaf77 - 3.213.340

5. cacadalculo - 2.969.852

6. AXOFIRST - 2.745.120

7. Shadowkizz - 2.399.719

8. MaTTe_RaReSh - 2.309.172

9. vitosiero - 2.270.845

10. Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - 2.261.623



GALACTIC 40 - JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 351

Montepremi Totale: €78.975

Player Left: 24

TOP TEN DAY1A



1. lezgodancing97 - 310.977

2. lucaseba89 - 267.054

3. balbo83 - 253.076

4. ska81 - 240.088

5. KIKY428 - 207.243

6. Xhungryf1shX - 189.183

7. Fabio1Buono - 188.378

8. Scurpiddu93 - 183.866

9. mr.raiser96 - 176.765

10. Vop4 - 159.692



GALACTIC 37 - NL Hold'em Early Deep 6 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.438

Montepremi Totale: €64.710

Final Table Pay Out



gabrielepat - €8.439*

Alessandro 'surini93' Surini - €7.439*

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €4.448

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €3.059

manuelojkl - €2.103

Fe4rOfDe4th - €1.446



*Deal



GALACTIC 41 - Galactic Need for Speed Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 426

Montepremi Totale: €38.340

Final Table Pay Out



Michele 'King3ldiabl0' Zago - €7.019

FrankZ5108 - €3.549

Leonardo 'LeoEle07' Mancuso - €2.030

Alessandro 'Jamesbond862' Santoro - €2.107

Giacomo 'James90511' Grossi - €2.163

pipolo96 - €1.098

F-35A - €919

AvAdAK3dAvrA893 - €1.264

kamarmodot - €388