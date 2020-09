Partite, con l'Opening Event vinto da 'Never_scared', anche le Millions Series. Intanto si sono giocati i Day1 dell'Explosive (Evento #31 delle iPoker Series High) e del Super Sunday.

Secondo e ultimo resoconto sui tornei online della domenica sera. Stavolta partiamo dall'unico che si è già concluso, l'Opening Event da 109 euro di buy in e da oltre 31.000 euro di montepremi totale delle Millions Series targate 888poker. Dopo oltre 7 ore di gioco l'ha infatti spuntata 'Never_scared' che si è messo in tasca i 6.421 euro del bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'ReVenAnT11', runner up per 4.710 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'dnico14', terzo per 3.548 euro. Final table, tra gli altri, per il buon Francesco 'kekko9221' Bisconti (€588).



Restano aperti invece l'Evento #31 delle iPoker Series High, l'Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 34.020 euro in prize pool, e il "solito" Super Sunday da 20.000 euro garantiti.



Nel torneo del network iPoker sono ancora in corsa 80 player unici su quasi 380 entries. Per adesso c'è in testa 'PayAndPlay' che con 316.441 gettoni virtuali precede, nell'ordine, 'alexcb7' (266.435), '1ubisor' (200.124), 'Dimenticato' (178.967), 'navigando95' (171.568), 'Andreacigna' (159.612), 'FraDolcino' (158.280), 'Betta62' (156.572), 'demon1975' (147.165) e 'OmgLaprooofit' (140.380).



In quello di Betaland (MicroGame) comanda 'Bramacs', primo con 155.867 gettoni, su 'rebellion' (152.203) e 'non_si_molla' (146.600). Tra i Top Ten troviamo anche il regular Gabriele 'KingMAvE911' Re, settimo con 134.894.



Oggi i Day2 dell'Explosive e del Super Sunday



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Millions Series - Opening [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 250

Montepremi Totale: €31.400

Final Table Pay Out



Never_scared - €6.421

ReVenAnT11 - €4.710

dnico14 - €3.548

umbertofet96 - €2.669

Zlatinpenev - €1.821

K0nrad1ne - €1.413

solo1927 - €1.099

Disconnesso - €785

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €588



iPoker Series High: Evento #31 - EXPL Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 378

Montepremi Totale: €34.020

Player Left: 80

TOP TEN DAY1



1. PayAndPlay - 316.441

2. alexcb7 - 266.435

3. 1ubisor - 200.124

4. Dimenticato - 178.967

5. navigando95 - 171.568

6. Andreacigna - 159.612

7. FraDolcino - 158.280

8. Betta62 - 156.572

9. demon1975 - 147.165

10. OmgLaprooofit - 140.380



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 198

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 78

TOP TEN DAY1



1. Bramacs - 155.867

2. rebellion - 152.203

3. non_si_molla - 146.600

4. giovartu2011 - 139.498

5. leadyfanysimo - 138.014

6. nardino1 - 135.283

7. Gabriele 'KingMAvE911' Re - 134.894

8. essential8 - 134.727

9. scartinella - 129.568

10. MANU12 - 118.239