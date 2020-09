E' andato a 'Planimetria' il domenicale più importante delle Galactic Series, il 50 Special. Bel colpo anche per 'lezgodancing97' che si è preso l'High Roller mentre 'PibeDeOro88' ha vinto il NoS. Ecco il report...

Iniziamo dai 2 tornei che erano rimasti in sospeso: il No Limit Hold'em Galactic 50 Special Progressive KO (Evento #39) e il JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max (Evento #40).



Nel primo, che ricordiamo metteva in palio quasi 180.000 euro di montepremi (3.990 entries con 50 euro di buy in), l'ha spuntata il misterioso 'Planimetria'. Il già vincitore dello Spin and Go da ben 600.000 euro di super jackpot si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'Iannafra' (€11.369), 'cannibal83' (€7.562), 'calcus96' (€5.537), 'FiveSkills' (€3.280), 'celeveleno' (€3.551), 'lunare11' (€2.331), 'alex21viola' (€1.404) e Gabriele 'KingMAvE911' Re (€2.270) e si è assicurato un bottino da 17.319 euro tra prima moneta e taglie.



Il secondo, che proponeva invece un prize pool da 78.975 euro (351 entries con 250 euro di buy in), se lo è preso il player 'lezgodancing97'. Per lui è arrivato un premio complessivo da 15.938 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'pingone80' (€6.657) e il terzo classificato 'assobet91' (€5.014).



E passiamo ai tornei da 1 giorno e nel dettaglio al MOON Night on Stars Progressive KO da 100 euro di buy in e da 82.080 euro in montepremi (Evento #44) dove 'PibeDeOro88' ha battuto in heads up 'djtrack23' (€8.422) e si è messo in tasca più di 10.000 euro. Sul podio è salito pure 'edofatto' (€3.696) mentre si è piazzato quarto il comunque positivo Francesco 'piddu1989' D'Onofrio (€3.761).



Successi anche per 'VentoDallEst' (€6.262) nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 8 Max da 50 euro di buy in (Evento #42), 'giopennix' (€5.362) nel Galactic Need for Speed da 100 euro di buy in (Evento #46), 'Revengers01' (€5.870) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 6 Max da 10 euro di buy in (Evento #43) e per 'sa93P' (€4.090) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 4 Max da 30 euro di buy in (Evento #45) dove hanno rispettivamente chiuso secondo, terzo e quarto i regular 'lollo2204' (€3.088), Michele 'smaikol93' Guerrini (€1.254) e 'lukefrog97' (€1.101).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 39 - Galactic 50 Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 3.990

Montepremi Totale: €179.550

Final Table Pay Out



Planimetria - €17.319

Iannafra - €11.369

cannibal83 - €7.562

calcus96 - €5.537

FiveSkills - €3.280

celeveleno - €3.551

lunare11 - €2.331

alex21viola - €1.404

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €2.270



GALACTIC 40 - JUPITER High Roller Progressive KO 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 351

Montepremi Totale: €78.975

Final Table Pay Out



lezgodancing97 - €15.938

pingone80 - €6.657

assobet91 - €5.014

Vop4 - €4.742

balbo83 - €2.716

KIKY428 - €2.052

ska81 - €1.818

Scurpiddu93 - €1.489



GALACTIC 42 - Early Deep Progressive KO 8 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.275

Montepremi Totale: €57.375

Final Table Pay Out



VentoDallEst - €6.262

GriffithV - €5.354

balbo83 - €2.809

Wolfie581 - €1.877

Nikol 'barabbic' Babic - €2.400

ringhio9002 - €1.059

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €910

antonota64 - €1.093



GALACTIC 44 - MOON Night on Stars Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 912

Montepremi Totale: €82.080

Final Table Pay Out



PibeDeOro88 - €10.781

djtrack23 - €8.422

edofatto - €3.696

Francesco 'piddu1989' D'Onofrio - €3.761

orateo furia - €2.645

Denny9422 - €1.297

cikirikiki - €1.402

jackson1755 - €961

Leynia - €756



GALACTIC 46 - Galactic Need for Speed [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 325

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



giopennix - €5.362

jetmarino_jr - €3.976

blz2412 - €2.948

PikyBlinder - €2.186

Kingkong1277 - €1.621

GiGi1993.558 - €1.202

metanboy59 - €891

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €661

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €490