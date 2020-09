Secondo resoconto sui tornei online con i risultati degli ultimi 2 domenicali e del Big 8 Max delle Millions Series.

Partiamo dall'Evento #31 delle iPoker Series High, l'Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 34.020 euro in prize pool (378 entries), dove alla fine si è imposto 'fofinho89'. Per lui è arrivata una moneta da quasi 7.000 euro dopo aver battuto in heads up il comunque positivo 'wh4th3h3ck' (€4.338). Podio anche per 'W0rMh0l3' (€3.062) mentre si è piazzato soltanto 21esimo il chipleader del Day1 'PayAndPlay' (€255).



E passiamo all'altro torneo domenicale, il Super Sunday (20.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame), che ha registrato invece l'exploit di 'rebellion', primo classificato per 4.472 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'MR_mario_bros' (€3.214), Andrea 'Andreacigna' Pini (€2.264), 'cicciolina704' (€1.628) e 'non_si_molla' (€1.146).



Chiudiamo con l'evento delle Millions Series, il Big 8 Max da 109 euro di buy in e da 18.500 euro di prize pool (144 entries), targate 888poker. In questo caso i 4.255 euro del primo premio se li è messi in tasca 'Zlatinpenev' dopo aver superato in volata gli altri finalisti 'Fantastik55' (€2.951), 'simoncina22' (€2.239), '11Flophzz' (€1.665), 'Missione007' (€1.110), 'JOKER75Alex' (€925), 'ROGERTIGREX' (€731), 'YelloMello' (€555) e 'micktao9000' (€463).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



iPoker Series High: Evento #31 - EXPL Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 378

Montepremi Totale: €34.020

Final Table Pay Out



fofinho89 - €6.974

wh4th3h3ck - €4.338

W0rMh0l3 - €3.062

FraDolcino - €2.279

FazeDoozy - €1.769

bandieriAmmollo - €1.327

raffoneps - €987

KABRONES74 - €782

okkoner94 - €612



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 198

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



rebellion - €4.472

MR_mario_bros - €3.214

Andrea 'Andreacigna' Pini - €2.264

cicciolina704 - €1.628

non_si_molla - €1.146

Sh1pAnK - €868

cipromcfly - €658

zeus1999 - €498

Freogan - €386



Millions Series - Big 8 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 144

Montepremi Totale: €18.500

Final Table Pay Out



Zlatinpenev - €4.255

Fantastik55 - €2.951

simoncina22 - €2.239

11Flophzz - €1.665

Missione007 - €1.110

JOKER75Alex - €925

ROGERTIGREX - €731

YelloMello - €555

micktao9000 - €463