Archiviati altri 5 tornei delle Galactic Series. Nel più "importante", il MARS Night on Stars 6 Max, l'ha spuntata 'tanuzz8'. Successi anche per ELVISn.1, valerex, Biri07501 e mizrachi1981. Ecco il report...

Galactic Series - Ma iniziamo dal MARS Night on Stars 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #49) dove, come già anticipato, si è imposto 'tanuzz8'. Per il regular è arrivato un bottino da ben 9.374 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'podezza11' (€4.382), 'jacoupsen' (€2.134), 'nuccio1989' (€1.421), Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€1.105) e 'LORPANICO' (€1.041).



Se lo è preso invece 'ELVISn.1', che ha incassato 5.578 euro tra prima moneta e taglie, il No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #47). L'ultimo ad arrendersi è stato 'podezza11', runner up per 4.382 euro, mentre si è fermato subito dopo aver centrato il podio 'jacoupsen', terzo per 2.134 euro. Final table, tra gli altri, per il grinder palermintano Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€1.105).



Bel colpo anche per 'valerex' (€3.953) che ha vinto il Galactic Need for Speed 8 Max da 100 euro di buy in (Evento #51) dopo aver siglato un deal con 'missile91-92' (€3.303) e 'mauri_mgm' (€3.205). I 3 hanno scelto di non farsi particolarmente male una volta eliminati '@rm@ndo90' (€1.923), 'lezgodancing97' (€1.447), Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€1.089) e il già vincitore del NoS 'tanuzz8' (€820).



Successi, infine, per 'Biri07501' (€5.540) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE da 10 euro di buy in (Evento #48) e per 'mizrachi1981' (€4.967) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #50).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 47 - Early Deep Progressive KO 6 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.016

Montepremi Totale: €45.720

Final Table Pay Out



ELVISn.1 - €5.578

podezza11 - €4.382

jacoupsen - €2.134

nuccio1989 - €1.421

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €1.105

LORPANICO - €1.041



GALACTIC 49 - MARS Night on Stars 6 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 638

Montepremi Totale: €57.420

Final Table Pay Out



tanuzz8 - €9.374

I.R.D.C.999 - €6.446

Omarginazeus - €4.432

sandrino8888 - €3.048

assobet91 - €2.096

lezgodancing97 - €1.441



GALACTIC 51 - Galactic Need for Speed 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 277

Montepremi Totale: €24.930

Final Table Pay Out



valerex - €3.953*

missile91-92 - €3.303*

mauri_mgm - €3.205*

@rm@ndo90 - €1.923

lezgodancing97 - €1.447

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €1.089

tanuzz8 - €820

AvAdAK3dAvrA893 - €617



*Deal