Secondo resoconto sui tornei online del maredì sera con i risultati delle altre poker room.

Iniziamo dalle Millions Series di 888poker e dal bel colpo piazzato da 'VoL1Am0b4sSo' nel Big PKO da 109 euro di buy in e da 12.000 euro di prize pool garantito. Per lui è arrivata una moneta da 3.450 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i rivali 'edofatto' (€1.671), 'Fuffami' (€1.408), 'Unpalumpa13' (€1.076), 'CR7BOMBER' (€575), 'pertugio7' (€502), 'Ciccio9087' (€510), 'YelloMello' (€372) e il regular Emanuele 'barramp9k8' Monari (€251).



L'ha spuntata invece 'tmmgpp96' (€2.833), che ha battuto in heads up 'BladeRounder' (€2.109), nell'Evento #38, il Martedì Rebuy da 20 euro di buy in (425 entries per oltre 15.000 euro di montepremi totale), delle Series High targate iPoker. Sul podio è salito pure 'ossudebrugna' (€1.543) mentre si è fermato sul più bello 'SONOILNUMERO1' (€1.171). Final table, tra gli altri, per 'Ir0nSid3' (€338).



E chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) che stavolta ha registrato l'allungo vincente piazzato da 'arendbe25', primo per 1.572 euro, sugli inseguitori 'CheerfulIkeen' (€1.112), 'numero_1' (€783), 'watchmewin' (€567), 'Vai_Sempre_Tu' (€405), 'INVICTUSPEOPLE' (€309), 'QueSbattiiiii' (€246), 'mds61' (€196) e 'mathjunk' (€161).



Successi per 'VoL1Am0b4sSo', 'tmmgpp96' e 'arendbe25'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big PKO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 82

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



VoL1Am0b4sSo - €3.450

edofatto - €1.671

Fuffami - €1.408

Unpalumpa13 - €1.076

CR7BOMBER - €575

pertugio7 - €502

Ciccio9087 - €510

YelloMello - €372

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €251



iPoker Series High - Evento #38: Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 425

Montepremi Totale: €15.013

Final Table Pay Out



tmmgpp96 - €2.833

BladeRounder - €2.109

ossudebrugna - €1.543

SONOILNUMERO1 - €1.171

Iwantmoney24 - €830

KingKobe - €641

Dodoria1989 - €488

Ir0nSid3 - €338

ciccio2806 - €249



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 116

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



arendbe25 - €1.572

CheerfulIkeen - €1.112

numero_1 - €783

watchmewin - €567

Vai_Sempre_Tu - €405

INVICTUSPEOPLE - €309

QueSbattiiiii - €246

mds61 - €196

mathjunk - €161