E' andato a 'frakkalagan', che ha superato in volata 'blz2412' e Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia, il MERCURY Night on Stars PKO delle Galactic Series. Bel colpo anche per 'Biri07501' che si è preso il Need for Speed 6 Max. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo dal trionfo di 'frakkalagan' nel MERCURY Night on Stars Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #54). Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da ben 9.250, tra prima moneta e taglie, grazie allo sprint piazzato ai danni del runner up 'blz2412' (€4.055) e del terzo classificato Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia (€2.840).



Sono andati invece allo scatenato 'Biri07501' i 3.734 euro proposti dal Galactic Need for Speed 6 Max sempre da 100 euro di buy in (Evento #56). In questo caso gli ultimi a mollare sono stati 'erikkk95' (€2.707) e Raffaele 'raffa_N5' Francese (€1.962) mentre si sono arresi una volta approdati al Final Table i player 'Gaza Sparta9' (€1.422), 'bamboloSG81' (€1.031) e 'CSNTR' (€747).



Successi, infine, per 'assobet91' (€5.379), dopo il deal a 2 siglato con 'jazzlot' (€4.779), nel No Limit Hold'em Early Deep da 50 euro di buy in (Evento #52), 'getblek' (€4.210) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #53) e per 'guevara68' (€4.473) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #55).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Raffaele 'raffa_N5' Francese (a sinistra)



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 54 - MERCURY Night on Stars Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 604

Montepremi Totale: €54.360

Final Table Pay Out



frakkalagan - €9.250

blz2412 - €4.055

Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia - €2.840

Princess-Lo86 - €2.507

gabrielepat - €2.058

MORGANS646 - €1.143

risu94 - €1.357

CAPATOSTA818 - €1.003

djtrack23 - €889



GALACTIC 56 - Galactic Need for Speed 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 225

Montepremi Totale: €20.250

Final Table Pay Out



Biri07501 - €3.734

erikkk95 - €2.707

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €1.962

Gaza Sparta9 - €1.422

bamboloSG81 - €1.031

CSNTR - €747



GALACTIC 52 - NL Hold'em Early Deep [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 826

Montepremi Totale: €37.170

Final Table Pay Out



assobet91 - €5.379*

jazzlot - €4.779*

maus198794 - €3.037

frankieN1 - €2.176

FollowRivers - €1.559

Kelevra0000 - €1.117

Nikol 'barabbic' Babic - €800

Jonh Bred - €573

Easyraise86 - €411



*Deal