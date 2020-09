Secondo resoconto di giornata con i risultati dei tornei più importanti delle Millions Series e delle iPoker Series High e del Money Night.

Iniziamo dalle Millions Series targate 888poker e nel dettaglio dal Big Deepstack, da 109 euro di buy in e da oltre 12.000 euro di montepremi totale (103 entries), dove si è imposto il player '4SS0N4P0L1'. Per lui è arrivata una prima moneta da 3.200 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up 'BurgerKing82' (€2.176) e il terzo classificato 'Edyalex68' (€1.664).



E' andato invece a 'cliccoacaso93', che si è messo in tasca più di 1.500 euro, l'Evento #41 delle iPoker Series High: il Mercoledì Deep da 20 euro di buy in e da quasi 8.000 euro in prize pool (453 entries). In questo caso l'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato 'RaiseUrJab' (€1.120) mentre si è arreso una volta salito sul podio il comunque ottimo Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€820).



Chiudiamo con il segnalare il trionfo di 'avanpoker' (€1.572), che ha battuto allo sprint gli altri finalisti '12packman34' (€1.112), 'TOROXBET' (€783), 'TheGame1986' (€567), 'clapio' (€405), 'alelus68' (€309), 'Vai_Sempre_Tu' (€246), 'Sergio234' (€196) e 'supercamoz' (€161), nel Money Night da 6.500 euro garantiti di Betaland (MicroGame).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big Deepstack [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 103

Montepremi Totale: €12.800

Final Table Pay Out



4SS0N4P0L1 - €3.200

BurgerKing82 - €2.176

Edyalex68 - €1.664

T0034SY - €1.184

G.M.cheff94 - €832

321Shot - €672

picciurro14 - €535

crazydonk87 - €448

Vop44 - €352



iPoker Series High - Evento #41: Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 453

Montepremi Totale: €7.973

Final Table Pay Out



cliccoacaso93 - €1.505

RaiseUrJab - €1.120

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €820

0rt3iP93 - €622

DecksDark - €441

ALDOBAGLIO777 - €340

poseeef13 - €259

Ul3nd1t - €179

Pokachu - €132



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 112

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



avanpoker - €1.572

12packman34 - €1.112

TOROXBET - €783

TheGame1986 - €567

clapio - €405

alelus68 - €309

Vai_Sempre_Tu - €246

Sergio234 - €196

supercamoz - €161