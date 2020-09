Altra giornata di Galactic Series sui libri. Stavolta il colpo migliore l'ha piazzato 'Gioemil71' che si è preso il Night on Stars Progressive KO. Ottimi anche Nikol Babic nell'Early Deep e 'Chateaux87' nel Need for Speed. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo come sempre dal torneo più cospicuo, in questo caso il JUPITER Night on Stars Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 83.000 euro di montepremi totale (Evento #59), dove il buon 'Gioemil71' si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'Eka2811' (€6.726), Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (€6.524), Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€3.550), 'tanuzz8' (€3.049), Matteo 'sgrillex' Sarais (€2.925), 'TomDilly' (€1.999), 'S3cr3tB0mbi' (€936) e 'Freogan' (€1.912) e si è messo così in tasca più di 16.000 euro tra moneta e taglie.



Ha incassato invece 6.114 euro il regular classe '92 Nikol Babic, protagonista nel No Limit Hold'em Early Deep 6 Max da 50 euro di buy in. 'barabbic', questo il suo nick su PS, si è aggiudicato la contesa dopo aver superato allo sprint il runner up 'Salento2009' (€4.204) e il terzo classificato 'ZaKSUPREMACY' (€2.891). Quarto posto per l'altro grinder Andrea 'kash'mir1985' Montanari (€1.988).



Ed è andato alla grande anche 'Chateaux87' nel Galactic Need for Speed 8 Max da 100 euro di buy in (evento #61). Per lui è arrivata una prima moneta da 4.609 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, Alessandro 'aleppp' Giannelli, secondo per 3.468 euro, Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni, quarto per 1.965 euro, e Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini, ottavo per 630 euro.



Successi, infine, per 'AL_Ja_Zeer_O' (€4.722) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #60) e per 'esaurito69' (€4.382) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #58).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A 'Gioemil71' il NoS Progressive KO



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 57 - NL Hold'em Early Deep 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 859

Montepremi Totale: €38.655

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €6.114

Salento2009 - €4.204

ZaKSUPREMACY - €2.891

Andrea 'kash'mir1985' Montanari - €1.988

Easyraise86 - €1.367

MoChuisle7 - €940



GALACTIC 59 - JUPITER Night on Stars Progressive KO [€80.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 370

Montepremi Totale: €83.250

Final Table Pay Out



Gioemil71 - €16.237

Eka2811 - €6.726

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €6.524

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €3.550

tanuzz8 - €3.049

Matteo 'sgrillex' Sarais - €2.925

TomDilly - €1.999

S3cr3tB0mbi - €936

Freogan - €1.912



GALACTIC 60 - Deep to URANUS Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 920

Montepremi Totale: €41.400

Final Table Pay Out



AL_Ja_Zeer_O - €4.722

ANTOBAS46 - €4.243

circeo1 - €1.699

LAFAL10 - €2.385

Tras91 - €1.182

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €1.208

FollowRivers - €630

cicciopaulo - €447

Olsi 'olhack' Lala - €461



GALACTIC 61 - Galactic Need for Speed 8 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 283

Montepremi Totale: €25.470

Final Table Pay Out



Chateaux87 - €4.609

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €3.468

assobet91 - €2.610

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €1.965

alby2789 - €1.479

stammchinevuai - €1.113

nikgrieco80 - €837

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €630