Giovedì sera da protagonisti per 'gwennico' e 'gnagnusky17'. Il primo si è preso il Big KO delle Millions, l'altro il Master 6 Max delle iPoker Series High. Successo, infine, per 'SANTAMARIA75' nel solito Money Night.

Ma iniziamo il nostro secondo report sui tornei online dal Big KO, da 109 euro di buy in e da 14.700 euro di montepremi totale (114 entries), delle Millions Series di 888poker. Qui, come già anticipato, l'ha spuntata 'gwennico' che si è così messo in tasca più di 3.000 euro. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'selmen', runner up per 1.974 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio il regular 'Fantastik55', terzo per 1.583 euro.



E passiamo all'Evento #47 delle iPoker Series High, il Master Gio 6 Max da 100 euro di buy in e da 11.520 euro in prize pool (128 entries), dove si è invece imposto 'gnagnusky17', primo per 3.105 euro, sugli altri finalisti 'L3V0str3M4mm3' (€2.074), 'AsKySpLaSh' (€1.498), 'gabrinapoli91' (€1.094), 'PraiSeTheSundaY' (€749) e 'b1ng0sha3k' (€518).



Chiudiamo con il solito Money Night da 6.500 euro garantiti, targato Betaland (MicroGame), dove dopo oltre 7 ore ha vinto 'SANTAMARIA75'. Per lui è arrivato un bottino da 1.572 euro al termine dell'heads up giocato contro il comunque positivo 'R1G3L' (€1.112).



A segno anche 'SANTAMARIA75'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big KO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 114

Montepremi Totale: €14.700

Final Table Pay Out



gwennico - €3.006

selmen - €1.974

Fantastik55 - €1.583

cate5252 - €1.111

Ertope88 - €967

pesceSqualo - €704

arcadexx - €519

p0ch0sb1rr0 - €536

Zlatinpenev - €444



iPoker Series High - Evento #47: Master Gio 6 Max [€9.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 128

Montepremi Totale: €11.520

Final Table Pay Out



gnagnusky17 - €3.105

L3V0str3M4mm3 - €2.074

AsKySpLaSh - €1.498

gabrinapoli91 - €1.094

PraiSeTheSundaY - €749

b1ng0sha3k - €518



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 99

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



SANTAMARIA75 - €1.572

R1G3L - €1.112

catering73 - €783

LuBen94 - €567

danyax - €405

STARJACK - €309

emanuelem00 - €246

casa78 - €196

alberobello36 - €161