Venerdì sera con Carmine 'ezechiele94' Claps e Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio protagonisti nei 2 eventi più rappresentativi delle Galactic Series. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo dal VENUS Night on Stars 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #64) dove si è messo in mostra Carmine 'ezechiele94' Claps. Il regular di Potenza si è sbarazzato al Final Table dei player 'imbroglionec' (€4.202), 'frankieN1' (€2.985), 'molly_182' (€2.121), 'Bestshowcz' (€1.506) e Matteo 'sgrillex' Sarais (€1.070) e ha così incassato i quasi 6.000 euro del bottino.



E' andato invece a Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio il Galactic Need for Speed Progressive KO 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #66). In questo caso il grinder di Battipaglia si è aggiudicato più di 3.700 euro, tra moneta e taglie, dopo aver superato allo sprint '1got4shine (€2.034), 'cr4shm1nd' (€1.650), Davide 'davidecalva' Calvaresi (€863), 'BucoElChapo' (€837) e 'GriffithV' (€903).



E in tarda serata è arrivato anche l'acuto di 'ionutmarinel', primo per un premio complessivo da 5.476 euro, nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #62) dove hanno rispettivamente chiuso settimo e ottavo Michael 'Sardo1110' Ibba (€574) e Giovanni 'giannuzzu090' Nava (€871).



Successi, infine, per 'Bulsara46' (€3.095), dopo un affollato deal a 4 con '@@SPAMPANATO@@' (€2.082), 'roy2016210' (€2.177) e 'pokermezza' (€1.853), nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE da 5 euro di buy in (Evento #63) e per 'GiGi1993.558' (€3.746) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #65).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 62 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 845

Montepremi Totale: €38.025

Final Table Pay Out



ionutmarinel - €5.476

Drago8432 - €2.683

DarkVoid_93 - €2.035

quattroquint - €1.435

joe2054 - €964

G.D.Roger00 - €1.209

Michael 'Sardo1110' Ibba - €574

Giovanni 'giannuzzu090' Nava - €871

S1mba98 - €665



GALACTIC 64 - VENUS Night on Stars 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 380

Montepremi Totale: €34.200

Final Table Pay Out



Carmine 'ezechiele94' Claps - €5.916

imbroglionec - €4.202

frankieN1 - €2.985

molly_182 - €2.121

Bestshowcz - €1.506

Matteo 'sgrillex' Sarais - €1.070



GALACTIC 66 - Galactic Need for Speed PKO 6 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 206

Montepremi Totale: €18.540

Final Table Pay Out



Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €3.798

1got4shine - €2.034

cr4shm1nd - €1.650

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €863

BucoElChapo - €837

GriffithV - €903