Archiviati altri 5 eventi delle Galactic Series. E' tornato al successo Alessandro 'alesiena17' Siena che si è preso il SATURN Night on Stars 8 Max dopo aver superato in heads up il buon Federico 'FPokerKK' Cerqua. Sono andati a segno anche 'SNUCCI_8', 'KIODANTE79', 'Manuela 1628' e 'pesciola27'. Ecco il report...

Galactic Series - Iniziamo proprio dal trionfo di Alessandro 'alesiena17' Siena nell'Evento #69, il SATURN Night on Stars 8 Max da 100 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool (314 entries). Il regular di San Giovanni Rotondo ha battuto in heads up il comunque ottimo Federico 'FPokerKK' Cerqua, secondo per quasi 4.000 euro, e ha così incassato i 5.392 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'mrlondon75', terzo per 2.916 euro, mentre si è fermato sul più bello 'thor197072' (€2.144).



E ieri sera si sono messi in mostra anche i player 'SNUCCI_8' e 'KIODANTE79'. Il primo si è imposto nel Galactic Need for Speed Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #71) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, 'A.DaCol' (€2.070), 'FiveSkills' (€1.017), 'madda4ever' (€761) e il grinder Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€786).



Il secondo si è invece aggiudicato i 3.962 euro proposti dall'Evento #67, il No Limit Hold'em Early Deep da 50 euro di buy in, dopo aver sconfitto nelle battute finali il runner up 'Polletto8254' (€2.878) e il terzo classificato Antonio 'barcia961' Barbato (€2.091).



Successi, infine, per 'Manuela 1628' (€3.185) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 8 Max da 5 euro di buy in (Evento #68) e per 'pesciola27' (€3.656) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 6 Max da 30 euro di buy in (Evento #70).



Antonio 'barcia961' Barbato



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 67 - NL Hold'em Early Deep [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 524

Montepremi Totale: €23.580

Final Table Pay Out



KIODANTE79 - €3.962

Polletto8254 - €2.878

Antonio 'barcia961' Barbato - €2.091

CELAFAREM - €1.519

MatteoFurani - €1.103

dekiller10 - €801

Clemenz85 - €582

RaydenArtist - €423

sapy000 - €307



GALACTIC 69 - SATURN Night on Stars 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 314

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €5.392

Federico 'FPokerKK' Cerqua - €3.965

mrlondon75 - €2.916

thor197072 - €2.144

camma84 - €1.577

peppeolin - €1.159

IownYouDrunk - €853

J.Mizu97 - €627



GALACTIC 71 - Galactic Need for Speed Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 170

Montepremi Totale: €15.300

Final Table Pay Out



SNUCCI_8 - €2.774

A.DaCol - €2.070

FiveSkills - €1.017

madda4ever - €761

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €786

Lukas7113 - €459

marcotomas91 - €477

10R.BaggioFL - €574

cr4shm1nd - €359