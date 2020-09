Raffaele 'raffibiza' Sorrentino e Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi sono in testa ai 2 domenicali delle Galactic Series. Bel colpo per Salvatore 'totosara_93' Saracino che si è imposto nel Deep to URANUS. Shot anche per 'MoChuisle7' nel Need for Speed e 'ciccicipo' nel SuperNEPTUNE. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nel Galactic GigaStack da 100 euro di buy in e da oltre 140.000 euro di montepremi totale (Evento #74) sono ancora in corsa 111 player unici su 1.631 entries. Super prova per il campione del Championship Main Event di Monte Carlo, Raffaele 'raffibiza' Sorrentino, che si è preso la vetta del count grazie ad uno stack da 10.567.145 gettoni virtuali. Lo inseguono a distanza Michele 'smaikol93' Guerrini, al momento secondo con 8.161.194, e 'sharkone223', terzo con 8.073.363.



C'è invece Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi, con 3.165.718 gettoni, in testa al No Limit Hold'em Galactic 50 Special Progressive KO 8 Max da 50 euro di buy in e da 104.760 euro in prize pool (Evento #72). Il pro milanese precede, nell'ordine, 'Planetwin563' (2.649.847), 'ibra8724' (2.383.409), 'xk4mpfk3k5' (2.146.917) e Andrea 'Andreacigna' Pini, quinto con 2.118.067.



E passiamo ai tornei che hanno già assegnato le rispettive monete. Bel colpo per Salvatore 'totosara_93' Saracino che ha incassato i 5.637 euro proposti dal No Limit Hold'em Deep to URANUS 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #75) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up Carmine 'ezechiele94' Claps (€3.877) e il terzo classificato e già protagonista nel Day1 del GigaStack Michele 'smaikol93' Guerrini (€2.667).



E' andato a segno anche 'MoChuisle7' che si è messo in tasca più di 6.800 euro, tra primo premio e taglie, nel Galactic Need for Speed Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #76). Successo, infine, per il player 'ciccicipo' (€3.199), dopo un mega deal a 8 con 'Seminko777' (€1.674), 'Fuscaccio' (€1.479), 'polly224' (€1.245), 'Drew170s' (€2.127), 'branson1979' (€1.410), 'ALEDA8990' (€1.110) e 'MesoGol'(€1.743), nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #73).



Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 74 - Galactic GigaStack [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.631

Montepremi Totale: €146.790

Player Left: 111

TOP TEN DAY1



1. Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - 10.567.145

2. Michele 'smaikol93' Guerrini - 8.161.194

3. sharkone223 - 8.073.363

4. CIP_LEADER_P - 7.937.060

5. cassa73 - 7.579.596

6. KilianMbappe96 - 6.933.193

7. BaDrUnNer96 - 6.436.746

8. akinorev90 - 6.120.409

9. ilpuntero - 6.055.497

10. FrankZ5108 - 5.463.379



GALACTIC 72 - Galactic 50 Special Progressive KO 8 Max [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.328

Montepremi Totale: €104.760

Player Left: 132

TOP TEN DAY1



1. Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - 3.165.718

2. Planetwin563 - 2.649.847

3. ibra8724 - 2.383.409

4. xk4mpfk3k5 - 2.146.917

5. Andrea 'Andreacigna' Pini - 2.118.067

6. frakkalagan -1.997.694

7. S1mba98 - 1.955.069

8. Dhovakin994 - 1.924.731

9. alopex126 - 1.916.867

10. Prime1991rm - 1.891.971



GALACTIC 75 - NL Hold'em Deep to URANUS 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 782

Montepremi Totale: €35.190

Final Table Pay Out



Salvatore 'totosara_93' Saracino - €5.637

Carmine 'ezechiele94' Claps - €3.877

Michele 'smaikol93' Guerrini - €2.667

ElChaika - €1.834

magnifio - €1.262

Matteo92AA - €868



GALACTIC 76 - Galactic Need for Speed Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 433

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



MoChuisle7 - €6.862

capa1991 - €4.846

cont.SERBELLONI - €2.260

RAFFAella55 - €2.226

Tafardalli - €1.138

TomDilly - €1.431

sgheb - €547

UDM71 - €1.239

Bulgaro98 - €1.040