Sono andati a 'Excels1oR' e 'Amantide19' i 2 domenicali delle Galactic Series. Ottimi colpi anche per Alessio 'Bagwell92' Falcini e Antonio 'barcia961' Barbato che si sono rispettivamente aggiudicati NoS e Need for Speed. Ecco il report...

Galactic Series - Iniziamo dal Galactic GigaStack da 100 euro di buy in e da oltre 140.000 euro di montepremi totale (Evento #74) che ha registrato l'acuto di 'Excels1oR'. Per il vincitore, che ha giocato un super Day2, è arrivato un bottino da 17.319 euro dopo il deal a 3 siglato con il runner up Mario 'suond89' Frittelli (€9.105) e il terzo classificato 'BaDrUnNer96' (€8.597). Niente podio purtroppo per il chipleader del Day1 Raffaele 'raffibiza' Sorrentino che ha chiuso comunque quinto per un premio da poco più di 4.000 euro.



Se lo è preso invece 'Amantide19' il No Limit Hold'em Galactic 50 Special Progressive KO 8 Max da 50 euro di buy in e da 104.760 euro in prize pool (Evento #72). Anche in questo caso il mattatore del Day2, che ha incassato più di 8.300 euro tra moneta e taglie, è sceso a patti con 2 player, 'mehur' (€7.425) e 'AUMNAMASHIVA' (€6.504), una volta eliminati gli altri finalisti 'mr.raiser96' (€3.688), 'elestars' (€3.067), 'I.R.D.C.999' (€1.927), 'jhonny_bravo48' (€1.611) e 'S1mba98' (€1.347).



Niente accordi invece nel MOON Night on Stars Progressive KO 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #79) e nel Galactic Need for Speed 8 Max sempre da 100 euro di buy in (Evento #81).



Nel primo, al termine di oltre 8 ore di gioco, l'ha spuntata il regular Alessio 'Bagwell92' Falcini (€8.639) su 'ginopaolo666' (€5.886), Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€3.993), 'Dogsitter86' (€2.642), Giacomo 'James90511' Grossi (€2.040) e 'dario6990' (€922). Il secondo l'ha vinto Antonio 'barcia961' Barbato (€4.885) che ha battuto in heads up il collega Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (€3.592).



Successi infine per 'Giafka' (€7.349) nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #77), dove ha chiuso secondo il buon Raffaele 'raffa_N5' Francese (€4.560), 'totillo65' (€3.065) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #78), dopo un affollato deal a 5 con 'meluccio82ac' (€3.302), 'huangbaixin' (€3.5).14), 'sharkfazio' (€2.984) e 'oriaoria995' (€3.289), e per 'mathjunk' (€4.435) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 6 Max da 30 euro di buy in (Evento #80).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Continuano gli eventi delle Galactic Series



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 74 - Galactic GigaStack [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.631

Montepremi Totale: €146.790

Final Table Pay Out



Excels1oR - €17.319*

Mario 'suond89' Frittelli - €9.105*

BaDrUnNer96 - €8.597*

iacopo9154 - €5.594

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €4.041

CIP_LEADER_P - €3.058

KilianMbappe96 - €2.366

giannuzzu090 - €1.470

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €1.519



*Deal



GALACTIC 72 - Galactic 50 Special Progressive KO 8 Max [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.328

Montepremi Totale: €104.760

Final Table Pay Out



Amantide19 - €8.326*

mehur - €7.425*

AUMNAMASHIVA - €6.504*

mr.raiser96 - €3.688

elestars - €3.067

I.R.D.C.999 - €1.927

jhonny_bravo48 - €1.611

S1mba98 - €1.347



*Deal



GALACTIC 77 - Early Deep Progressive KO 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.197

Montepremi Totale: €53.865

Final Table Pay Out



Giafka - €7.349

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €4.560

jas992 - €2.427

mazzinga65 - €1.721

DONNICOLA81 - €986

pingone80 - €1.159



GALACTIC 79 - MOON Night on Stars Progressive KO 6 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 722

Montepremi Totale: €64.980

Final Table Pay Out



Alessio 'Bagwell92' Falcini - €8.639

ginopaolo666 - €5.886

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €3.993

Dogsitter86 - €2.642

Giacomo 'James90511' Grossi - €2.040

dario6990 - €922



GALACTIC 81 - Galactic Need for Speed 8 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 302

Montepremi Totale: €27.180

Final Table Pay Out



Antonio 'barcia961' Barbato - €4.885

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €3.592

alicettasavo - €2.641

fonzapat - €1.942

J.Mizu97 - €1.428

GiGi1993.558 - €1.050

djibril90ci - €772

aedipus - €568