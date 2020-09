Secondo report di giornata sui tornei online con i risultati degli ultimi 2 domenicali (EXPLOSIVE Sunday e Super Sunday) e dell'evento delle Millions Series.

Partiamo dall'EXPLOSIVE Sunday targato iPoker Series High (50.000 euro in montepremi) dove alla fine si è imposto Raimondo 'r3ven4nt' Marcello. Il grinder sardo si è sbarazzato durante l'ultimo tavolo dei rivali 'pippocolori66' (€6.775), 'IOSONOILFLUIDO' (€5.025), Andrea 'Andreacigna' Pini (€3.765), 'Juan101' (€2.635), 'maradona722' (€2.125), 'SGHEB4' (€1.625), 'fiordifragola79' (€1.125) e 'C4llMucK4YoU' (€705) e si è messo in tasca i 9.300 euro del bottino.



Li ha incassati invece 'Runit2ice' i 4.472 euro proposti dall'altro domenicale, il Super Sunday (20.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame). Il regular ha avuto la meglio su '__BUTTERFLY72__' (€3.214), '65mimmo65' (€2.264), 'pezzotto003' (€1.628), 'babacloanzza' (€1.146), 'lukoKT' (€868), 'annamaria0275' (€658), 'peppono' (€498) e 'IRAISEINURFACE' (€386).



E chiudiamo con l'evento delle Millions Series (888poker), il Big 8 Max da 109 euro di buy in e da 15.700 euro di prize pool, che ha registrato l'exploit di 'eltafanaro' per quasi 4.000 euro di premio. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato 'magnosassi', runner up per 2.669 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio 'copcin61', terzo per 2.032 euro.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



iPoker Series High: Evento #59 - EXPL Sunday [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 465

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



r3ven4nt - €9.300

pippocolori66 - €6.775

IOSONOILFLUIDO - €5.025

Andrea 'Andreacigna' Pini - €3.765

Juan101 - €2.635

maradona722 - €2.125

SGHEB4 - €1.625

fiordifragola79 - €1.125

C4llMucK4YoU - €705



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 184

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Runit2ice - €4.472

__BUTTERFLY72__ - €3.214

65mimmo65 - €2.264

pezzotto003 - €1.628

babacloanzza - €1.146

lukoKT - €868

annamaria0275 - €658

peppono - €498

IRAISEINURFACE - €386



Millions Series - Big 8 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 115

Montepremi Totale: €15.700

Final Table Pay Out



eltafanaro - €3.925

magnosassi - €2.669

copcin61 - €2.032

Fantastik55 - €1.443

dariokil6990 - €1.012

MicioN9 - €824

Giffre72 - €667

ALEKallonisQ - €550