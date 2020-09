Arichiviati altri 5 eventi delle Galactic Series. Stavolta il più cospicuo è andato a Mario 'MAGIpoker87' Magistro che ha bruciato allo sprint 'code94320' e Ale 'Ale.KJ24' Meloni.

Galactic Series - Iniziamo il nostro report proprio dall'acuto di Mario 'MAGIpoker87' Magistro nel MARS Night on Stars Progressive KO 8 Max da 100 euro di buy in e da oltre 51.000 euro di montepremi totale (Evento #84). Il grinder pugliese ha superato al Final Table i rivali 'code94320' (€5.343), Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€3.893), 'gabry87' (€2.230), Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€1.775), '127.0.0.x' (€1.293), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€841) e 'Wu_Ranay' (€1.224) e si è messo in tasca più di 7.000 euro tra moneta e taglie.



E passiamo al No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #82) che ha invece registrato l'exploit di 'speranza858', primo per quasi 6.000 euro di bottino, al termine di ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Calypso_Boys199' (€3.985), il terzo classificato 'VAST87' (€2.263) e il regular Alessandro 'sguaratovic' De Leo che si è piazzato nono per 238 euro di premio.



Bel colpo anche per 'Dhovakin994' che, dopo aver battuto in heads up 'siriachiado7' (€3.077), si è preso i 4.080 euro proposti dal Galactic Need for Speed da 100 euro di buy in (Evento #86). Sul podio è salito pure Luca 'steva10' Stevanato (€2.321) mentre si sono fermati sul più bello 'S1mba98' (€1.751), 'nimanofredda' (€1.320), 'heartquaked' (€996), 'VanHoyDonk' (€751), 'MBolgia' (€567) e 'Att0nd3l' (€427).



Successi infine per 'ilpaonedelle3' (€4.123), dopo un accordo a 3 siglato con 'alexgabbian' (€4.245) e 'astonpirla93' (€3.866), nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 6 Max da 10 euro di buy in (Evento #83) e per lo scatenato 'x_darKKing_x' (€3.856) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #85).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 82 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.022

Montepremi Totale: €45.990

Final Table Pay Out



speranza858 - €5.991

Calypso_Boys199 - €3.985

VAST87 - €2.263

UollaCarry - €1.476

quattroquint - €1.160

S.F.C.D.P - €1.295

GALLONE17 - €640

hairfun14 - €544

Alessandro 'sguaratovic' De Leo - €238



GALACTIC 84 - MARS Night on Stars Progressive KO 8 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 576

Montepremi Totale: €51.840

Final Table Pay Out



Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €7.017

code94320 - €5.343

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €3.893

gabry87 - €2.230

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €1.775

127.0.0.x - €1.293

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €841

Wu_Ranay - €1.224



GALACTIC 86 - Galactic Need for Speed [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 248

Montepremi Totale: €22.320

Final Table Pay Out



Dhovakin994 - €4.080

siriachiado7 - €3.077

Luca 'steva10' Stevanato - €2.321

S1mba98 - €1.751

nimanofredda - €1.320

heartquaked - €996

VanHoyDonk - €751

MBolgia - €567

Att0nd3l - €427