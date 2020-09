Martedì sera da protagonista per 'DisiNoah1424' che si è preso il Big PKO delle Millions Series dopo aver superato in heads up il comunque positivo Raffaele 'raffoneps' Francese. Shot anche per 'balooupacciu' e pjgotam2010.

Iniziamo il nostro secondo resoconto sui tornei online dal trionfo di 'DisiNoah1424' nel Big PKO (109 euro di buy in e 12.000 euro in prize pool garantito) delle Millions Series (888poker). Per il vincitore è arrivata una moneta da 3.721 euro al termine dell'heads up giocato contro il regular Raffaele 'raffoneps' Francese (€1.857). Sul podio è salito pure 'pyghio' (€1.150) mentre si è fermato poco prima l'altro grinder Andrea 'tahiti75' Bertacca (€893).



E passiamo al bel colpo piazzato da 'balooupacciu', primo classificato per 3.100 euro di bottino, nel Martedì Rebuy (405 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. In questo caso il ruolo di runner up è toccato a 'DallealDealer' (€1.928) che ha preceduto, nell'ordine, gli altri finalisti 'gasbi771' (€1.361), 'Stristra' (€1.013), 'Davis1992Lupo' (€786), 'UfficioPapi' (€590), 'stivmajister92' (€438), 'L0ll02204' (€348) e '9788107' (€272).



Chiudiamo con il segnalare lo sprint decisivo piazzato da 'pjgotam2010' (€1.486), ai danni di 'CheerfulIkeen' (€1.061), 'spigoletto' (€763) e Luca 'DELFO182' Delfino (€553), nel solito Money Night (6.500 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big PKO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 82

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



DisiNoah1424 - €3.721

Raffaele 'raffoneps' Francese - €1.857

pyghio - €1.150

Andrea 'tahiti75' Bertacca - €893

VicZarrillo - €547

vangi97 - €542

SonoFATTO - €433

tostovip - €458

mikileticri - €204



Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 405

Montepremi Totale: €15.118

Final Table Pay Out



balooupacciu - €3.100

DallealDealer - €1.928

gasbi771 - €1.361

Stristra - €1.013

Davis1992Lupo - €786

UfficioPapi - €590

stivmajister92 - €438

L0ll02204 - €348

9788107 - €272



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 131

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



pjgotam2010 - €1.486

CheerfulIkeen - €1.061

spigoletto - €763

Luca 'DELFO182' Delfino - €553

Satoshy66 - €395

genaro22 - €302

assoking87 - €234

cipromcfly - €181

Triplo7 - €145