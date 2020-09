Bel colpo per 'lukefrog97' che si è imposto nel MERCURY Night on Stars delle Galactic Series. Sono andati a segno anche 'S1mba98' nel Need for Speed, 'PokerManzo92' nell'Early Deep, '87enzobiond87' nel SuperNEPTUNE e 'CVSQ1964' (€4.196) nel Deep to URANUS.

Ma iniziamo il nostro report sulle Galactic Series dal torneo più "importante", il MERCURY Night on Stars Progressive KO da 100 euro di buy in e da 52.830 euro di montepremi totale (Evento #89), dove dopo oltre 8 ore di gioco l'ha spuntata 'lukefrog97'. Il regular di PS si è messo in tasca ben 9.125 euro, tra moneta e taglie, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni del runner up 'thegame723' che ha comunque incassato più di 5.000 euro. Sul podio è salito pure 'raffasaronno', terzo per 2.811 euro, mentre si è fermato sul più bello 'Senzachiagnr' (€2.450).



L'ha vinto invece 'S1mba98' (€5.045), che ha superato nelle battute finali 'Mito8787' (€2.043) e il sempre bravo Luca 'CNB93' Tortora (€1.386), il Galactic Need for Speed Progressive KO 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #91). Ottimo shot anche per l'altro grinder 'PokerManzo92' (€5.567) che si è aggiudicato il No Limit Hold'em Early Deep da 50 euro di buy in (Evento #87).



Successi infine per '87enzobiond87' (€3.808) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #88) e per 'CVSQ1964' (€4.196) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #90).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Luca 'CNB93' Tortora



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 87 - NL Hold'em Early Deep [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 766

Montepremi Totale: €34.470

Final Table Pay Out



PokerManzo92 - €5.567

blakqueen787 - €3.981

winthegrey - €2.848

siriachiado7 - €2.037

fapfafap - €1.457

GianDe76 - €1.043

Pussy&Money97 - €746

Syd_shining - €533

thecube090 - €382



GALACTIC 89 - MERCURY Night on Stars Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 587

Montepremi Totale: €52.830

Final Table Pay Out



lukefrog97 - €9.125

thegame723 - €5.101

raffasaronno - €2.811

Senzachiagnr - €2.450

Rantolo'91 - €2.086

J.THEDOOR93 - €1.188

akinorev90 - €1.117

@rm@ndo90 - €653

GreendesireD - €732



GALACTIC 91 - Galactic Need for Speed Progressive KO 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 278

Montepremi Totale: €25.020

Final Table Pay Out



S1mba98 - €5.045

Mito8787 - €2.043

Luca 'CNB93' Tortora - €1.386

balbo83 - €1.367

piccicomoo - €914

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.167