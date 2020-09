E' tornato al successo 'Vop44' che stavolta ha firmato il Big Deepstack delle Millions Series. Shot anche per 'ilpensatore' nel Mercoledì Deep e 'antonarmel00' nel Money Night. Ecco il resoconto...

Partiamo dall'evento delle Millions Series di 888poker, il Big Deepstack da 109 euro di buy in e da oltre 14.000 euro di prize pool (116 entries), dove si è rivisto in gran spolvero 'Vop44'. Il regular si è infatti preso i 3.525 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'ILBOCCAXXX' (€2.397) e il terzo classificato 'micktao9000' (€1.824).



L'ha vinto invece 'ilpensatore', che ha incassato 1.459 euro di moneta, il Mercoledì Deep (425 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. In questo caso l'ultimo ad arrendersi è stato 'Constrictor' (€916) mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'HarshTimes' (€636). Final table anche per 'LorenzoMusolini' (€486), 'BimbeDiLEOPOLDO' (€374), 'ilgio74' (€277), 'filoale' (€202), 'blueblood231' (€165) e 'Yaya10' (€127).



E chiudiamo con il solito Money Night (6.500 euro di montepremi), di Betaland (MicroGame), che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'antonarmel00', primo per 1.486 euro, ai danni dei rivali 'nimaid093' (€1.061), 'capitone80' (€763), 'Th3_111on3' (€553), 'folle06' (€395), 'scartinella' (€302), 'momentGOLD' (€234), 'pasemalalber' (€181) e 'cellaelena00' (€145).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A 'Vop44' il Big Deepstack delle Millions Series



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big Deepstack [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 116

Montepremi Totale: €14.100

Final Table Pay Out



Vop44 - €3.525

ILBOCCAXXX - €2.397

micktao9000 - €1.824

Fantastik55 - €1.304

ManlnBlackk - €917

Dottor.Smith - €731

pertugio7 - €599

overmuck97 - €494

Pioliano99 - €388



Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 425

Montepremi Totale: €7.480

Final Table Pay Out



ilpensatore - €1.459

Constrictor - €916

HarshTimes - €636

LorenzoMusolini - €486

BimbeDiLEOPOLDO - €374

ilgio74 - €277

filoale - €202

blueblood231 - €165

Yaya10 - €127



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 123

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



antonarmel00 - €1.486

nimaid093 - €1.061

capitone80 - €763

Th3_111on3 - €553

folle06 - €395

scartinella - €302

momentGOLD - €234

pasemalalber - €181

cellaelena00 - €145