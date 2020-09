E' andato allo scatenato Nikol 'barabbic' Babic il JUPITER Night on Stars PKO delle Galactic Series. Niente male 'WIN8_WIN8_WIN8' e 'cikirikiki' che si sono rispettivamente presi Early Deep e Need for Speed. Ecco il report...

Galactic Series - Iniziamo dal torneone del giovedì sera, il JUPITER Night on Stars Progressive KO 8 Max da 250 euro di buy in e da oltre 88.000 euro di montepremi totale (Evento #94), che ha registrato la cavalcata trionfale di Nikol 'barabbic' Babic. Il regular classe '92 ha superato al Final Table i rivali 'bigstabian' (€7.719), 'S3cr3tB0mbi' (€4.298), Luca 'CNB93' Tortora (€3.590), 'Gioemil71' (€3.259), 'Kingkong1277' (€4.128), 'OCCHIUFORT' (€2.075) e 'Ri3nnev4plus' (€3.269) e si è messo in tasca più di 16.000 euro tra moneta e taglie.



Ha incassato invece un bottino da 6.285 euro il buon 'WIN8_WIN8_WIN8' che, dopo aver superato in volata i player 'Sconvolts93' (€4.321), 'moramora23' (€2.972), 'lukefrog97' (€2.044), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€1.405) e Antonio 'barcia961' Barbato (€966), si è imposto nel No Limit Hold'em Early Deep 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #92).



Bel colpo anche per 'cikirikiki' che si è guadagnato un premio complessivo da 5.303 euro nel Galactic Need for Speed PKO 8 Max (Evento #96), da 100 euro di buy in, dove sono saliti sul podio pure 'SpeedTriple91' (€2.607) ed 'Excels1oR' (€2.457).



Successi infine per 'scenderbeu80' (€5.002) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS da 50 euro di buy in (Evento #95) e 'Pellegrinous' (€4.432) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #93).



Continuano le Galactic Series



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 92 - NL Hold'em Early Deep 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 883

Montepremi Totale: €39.735

Final Table Pay Out



WIN8_WIN8_WIN8 - €6.285

Sconvolts93 - €4.321

moramora23 - €2.972

lukefrog97 - €2.044

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.405

Antonio 'barcia961' Barbato - €966



GALACTIC 94 - JUPITER Night on Stars PKO 8 Max [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 393

Montepremi Totale: €88.425

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €16.167

bigstabian - €7.719

S3cr3tB0mbi - €4.298

Luca 'CNB93' Tortora - €3.590

Gioemil71 - €3.259

Kingkong1277 - €4.128

OCCHIUFORT - €2.075

Ri3nnev4plus - €3.269



GALACTIC 95 - NL Hold'em Deep to URANUS [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 674

Montepremi Totale: €30.330

Final Table Pay Out



scenderbeu80 - €5.002

minaudofra4 - €3.610

rox7391 - €2.606

cont.SERBELLONI - €1.881

Rosatinho - €1.357

Eka2811 - €980

zod2612126 - €707

CUCS1992 - €510

manuella9119 - €368



GALACTIC 96 - Galactic Need for Speed PKO 8 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 348

Montepremi Totale: €31.320

Final Table Pay Out



cikirikiki - €5.303

SpeedTriple91 - €2.607

Excels1oR - €2.457

Gaza Sparta9 - €1.837

TomDilly - €1.807

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.181

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €580

pertugio7 - €874