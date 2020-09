Secondo report sui tornei online con i risultati delle altre poker room. Bel colpo per 'nickaa47' che si è preso il Big KO delle Millions Series. Sono andati alla grande anche Gianluca 'rulletto00' Rullo e 'wh4th3h3ck', protagonisti nel Money Night e Master 6 Max.

Ma partiamo dal Big KO (108 entries per 14.400 euro in montepremi) delle Millions Series (888poker) dove 'nickaa47' ha bruciato in heads up 'BurgerKing82' (€1.986) e si è assicurato così un bottino complessivo da 3.050 euro tra prima moneta e taglie. Sul podio è salito pure il buonn Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€1.654) mentre si sono fermati sul più bello i player '38461419282' (€1.174), 'cate5252' (€768), 'grino57' (€608), 'MicioN9' (€559), 'raffa_N5' (€403) e 'Gnagnusky17' (€472).



L'ha spuntata invece uno scatenato 'wh4th3h3ck', primo per 2.340 euro, nel Master 6 Max (104 entries con 100 euro di buy in) del network iPoker. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'LetsGoAEOO' (€1.451) che ha preceduto, nell'ordine, gli altri finalisti 'pippocolori66' (€1.030), 'UBetterRaise' (€796), 'JeSuisJesus' (€655) e 'Totorep' (€515).



E chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti) di Betaland che stavolta è stato vinto dall'ottimo Gianluca 'rulletto00' Rullo. L'abruzzese doc ha superato allo sprint i rivali 'Freogan' (€1.112), Fabrizio 'fabbry93' Privitera (€783), 'toystory92' (€567), 'LuBen94' (€405), 'TRANCHY' (€309), 'angherfish' (€246), 'centodenti' (€196) e 'treno10' (€161) e si è messo in tasca più di 1.500 euro.



Gli altri risultati del giovedì sera



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big KO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 108

Montepremi Totale: €14.400

Final Table Pay Out



nickaa47 - €3.050

BurgerKing82 - €1.986

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €1.654

38461419282 - €1.174

cate5252 - €768

grino57 - €608

MicioN9 - €559

raffa_N5 - €403

Gnagnusky17 - €472



Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 104

Montepremi Totale: €9.360

Final Table Pay Out



wh4th3h3ck - €2.340

LetsGoAEOO - €1.451

pippocolori66 - €1.030

UBetterRaise - €796

JeSuisJesus - €655

Totorep - €515



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 111

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



Gianluca 'rulletto00' Rullo - €1.572

Freogan - €1.112

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €783

toystory92 - €567

LuBen94 - €405

TRANCHY - €309

angherfish - €246

centodenti - €196

treno10 - €161