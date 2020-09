L'ha vinto 'numerone95', che ha superato in volata 'casantotito' e Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi, il VENUS Night on Stars 6 Max delle Galactic Series. Bel colpo anche per 'rupture28' che si è preso il Need for Speed 6 Max. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo dal VENUS Night on Stars 6 Max (Evento #99), da 100 euro di buy in e da quasi 40.000 euro di montepemi totale (434 entries), dove lo scatenato 'numerone95' ha battuto allo sprint i comunque ottimi 'casantotito' (€4.665) e Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi (€3.284) e si è assicurato i 6.628 euro del bottino.



Sono andati invece al player 'rupture28, che si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'Freogan' (€2.339), Olsi 'olhack' Lala (€1.724), 'durrrAmorirr' (€1.271), 'BalaBulus' (€937) ed Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€690), i 3.174 euro proposti dal Galactic Need for Speed 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #101).



Successi infine per 'cerbokevin94' (€5.104) nel No Limit Hold'em Early Deep Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #97), dove hanno chiuso rispettivamente quinto e nono i regular Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€1.389) e Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€283), 'Taglia73' (€3.899) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE da 5 euro di buy in (Evento #98) e per 'sontornato84' (€4.602) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 8 Max da 30 euro di buy in (Evento #100).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Olsi 'olhack' Lala



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 97 - NL Hold'em Early Deep Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 850

Montepremi Totale: €38.250

Final Table Pay Out



cerbokevin94 - €5.104

Nuzzieddu474 - €3.907

kristal1302 - €1.987

Jison20 - €1.209

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €1.389

barrichella98 - €898

AnonymousGL - €524

KappaKappa7 - €831

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €283



GALACTIC 99 - VENUS Night on Stars 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 434

Montepremi Totale: €39.060

Final Table Pay Out



numerone95 - €6.628

casantotito - €4.665

Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi - €3.284

pinkporcel - €2.311

Salento2009 - €1.627

LAFAL10 - €1.145



GALACTIC 101 - Galactic Need for Speed 6 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 187

Montepremi Totale: €16.830

Final Table Pay Out



rupture28 - €3.174

Freogan - €2.339

Olsi 'olhack' Lala - €1.724

durrrAmorirr - €1.271

BalaBulus - €937

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €690