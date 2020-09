Sabato da protagonista per 'SuperSayannnn', vincitore del Night on Stars PKO. Sono andati alla grande anche 'Jison20' e Simone 'simopascu96' Pascucci che si sono praticamente divisi il Galactic Need for Speed.

Ma iniziamo il nostro report sulle Galactic Series dall'Evento #104, il SATURN Night on Stars Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 37.000 euro di montepremi totale (419 entries), che ha registrato l'exploit di 'SuperSayannnn'. Il player che per il suo nick si ispira al famosissimo manga di Akira Toriyama ha superato al Final Table i rivali 'molly_182' (€4.527), 'sribonne' (€2.071), 'erfreddo777' (€1.692), 'bulldozer93' (€1.053), 'thegambler1989' (€1.238), 'assobet91' (€945), 'Ettore15865' (€661) e 'AZZARD07' (€739) e si è messo in tasca 6.103 euro tra moneta e taglie.



Si è chiuso invece con un deal quasi alla pari il Galactic Need for Speed da 100 euro di buy in e da 15.000 di prize pool garantito (Evento #106). I 2 regular 'Jison20' (€2.701) e Simone 'simopascu96' Pascucci (€2.401) hanno infatti deciso di non farsi male una volta eliminato il terzo incomodo Mario 'hhrrr' Pulcini (€1.713).



Niente accordi invece nel No Limit Hold'em Early Deep da 50 euro di buy in (Evento #102) dove l'ha spuntata 'frasqu91', primo per quasi 4.000 euro, su 'blz2412' (€2.894), 'piccicomoo' (€2.103), 'Romauro96' (€1.527), 'Pappagallo83' (€1.110), Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni (€806), 'filogandi' (€586), 'frecius' (€425) e 'Lucman95' (€309).



Successi infine per 'mariocrys' (€4.750) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #103) e per 'nellino0103' (€3.147) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS Progressive KO 6 Max da 30 euro di buy in (Evento #105).



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 102 - NL Hold'em Early Deep [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 527

Montepremi Totale: €23.715

Final Table Pay Out



frasqu91 - €3.984

blz2412 - €2.894

piccicomoo - €2.103

Romauro96 - €1.527

Pappagallo83 - €1.110

Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €806

filogandi - €586

frecius - €425

Lucman95 - €309



GALACTIC 104 - SATURN Night on Stars Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 419

Montepremi Totale: €37.710

Final Table Pay Out



SuperSayannnn - €6.103

molly_182 - €4.527

sribonne - €2.071

erfreddo777 - €1.692

bulldozer93 - €1.053

thegambler1989 - €1.238

assobet91 - €945

Ettore15865 - €661

AZZARD07 - 739



GALACTIC 106 - Galactic Need for Speed [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 161

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Jison20 - €2.701*

Simone 'simopascu96' Pascucci - €2.401*

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.713

mistimax - €1.321

paulfave - €1.019

AleMasta94 - €786

iNeedMoooooNeY - €606

vitoloni - €467

madda4ever - €361



*Deal