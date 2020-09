Si è chiuso con 125 left e la leadership di 'chiero83' il Day1 del Main Event delle Galactic Series. Ottimi Dario 'Trazaman' Amato e Simone 'spera91' Speranza che navigano a ridosso del podio.

Galactic Series - Iniziamo il nostro report proprio dal Main Event Progressive KO (Evento #109), da 250 euro di buy in da quasi 420.000 euro di montepremi totale (1.866 entries), dove 'chiero83' si è preso la vetta momentanea grazie ad uno stack da 2.907.932 gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada 'agosardonereal' con 2.307.324 mentre si è fermato un po' sotto i 2 milioni il player palermitano Dario 'Trazaman' Amato. Tra i migliori c'è pure il pro Simone 'spera91' Speranza che ha accumulato più di 1,5 milioni di gettoni.



E passiamo all'altro torneo rimasto in sospeso, il No Limit Hold'em Galactic 50 Speciale Progressive KO da 50 euro di buy in e da 129.690 euro in prize pool (Evento #107), che ha registrato il buon Day1 di 'podezza11' che è volato in testa con 4.441.812. Podio temporaneo anche per 'FeuuRs', secondo con 3.466.186, e 'CibabadiboO', terzo con 2.789.491. Seguono, nell'ordine, 'dodi8910' con 2.442.896, 'g.g.2705' con 2.440.569, 'FiumeSporco' con 2.047.032, 'Nuzzieddu474' con 2.046.308, 'uNkNoWnERRORr' con 1.960.504, 'Magomarcello' con 1.839.836 e 'valerex', decimo con 1.780.729.



Ha già trovato invece un "padrone" il Galactic Need for Speed Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #111). Al termine di quasi 3 ore di gioco l'ha infatti spuntata Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni, su Raimondo 'notorius1997' Marcello (€5.185) e Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero (€2.211), per 7.126 euro di bottino. Final table, tra gli altri, per Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni (€2.662) ed Eros 'Eros9' Nastasi (€1.315).



Sono andati a segno anche 'ringhio9002' (€6.764) nel No Limit Hold'em Deep to URANUS 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #110) e 'giada2002' (€5.703) nel No Limit Hold'em SuperNEPTUNE 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #108).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 109 - Main Event Progressive KO [€400.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 1.866

Montepremi Totale: €419.850

Player Left: 125

TOP TEN DAY1



1. chiero83 - 2.907.932

2. agosardonereal - 2.307.324

3. Dario 'Trazaman' Amato - 1.874.469

4. Cygnus_23 - 1.520.623

5. Simone 'spera91' Speranza - 1.507.635

6. Sganeua - 1.497.728

7. pask1993 - 1.475.116

8. Jaguar01%94 - 1.444.162

9. Njcos - 1.326.113

10. mricard89 - 1.310.984



GALACTIC 107 - Galactic 50 Speciale Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.882

Montepremi Totale: €129.690

Player Left: 179

TOP TEN DAY1



1. podezza11 - 4.441.812

2. FeuuRs - 3.466.186

3. CibabadiboO - 2.789.491

4. dodi8910 - 2.442.896

5. g.g.2705 - 2.440.569

6. FiumeSporco - 2.047.032

7. Nuzzieddu474 - 2.046.308

8. uNkNoWnERRORr - 1.960.504

9. Magomarcello - 1.839.836

10. valerex - 1.780.729



GALACTIC 111 - Galactic Need for Speed Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 540

Montepremi Totale: €48.600

Final Table Pay Out



Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €7.126

Raimondo 'notorius1997' Marcello - €5.185

Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero - €2.211

Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €2.662

F-35A - €1.370

BlackMamb407 - €1.000

mk_9229 - €1.177

Eros 'Eros9' Nastasi - €1.315

jahroots1 - €1.551



GALACTIC 110 - NL Hold'em Deep to URANUS 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 968

Montepremi Totale: €43.560

Final Table Pay Out



ringhio9002 - €6.764

luckyboy2280 - €4.651

Fabio1Buono - €3.198

Leone19388 - €2.199

criss98€777 - €1.512

lollooo31 - €1.040