Secondo e ultimo resoconto sui tornei online con i risultati degli altri domenicali. Già archiviati Big e Sunday Light mentre sono rimasti in 97 a contendersi l'Explosive Sunday.

Ma iniziamo dall'unico torneo rimasto in sospeso, l'Explosive Sunday (378 entries per 34.020 euro di montepremi totale) del network iPoker. Sono infatti ancora 97 i player in corsa per i quasi 7.000 euro del bottino. Al momento c'è in testa 'Melqu1ades' con uno stack da 250.283 gettoni virtuali. Seguono, nell'ordine, 'Ihope4Skill' con 221.164, 'SoySereno' con 212.443, 'elbano599' con 199.561, 'macellaio326' con 194.960, 'filo1238' con 191.546, 'BreakingBad8' con 169.735, 'educad0nk' con 160.683, 'JeSuisJesus' con 147.866 e 'fame97', decimo con 145.752.



E passiamo ai due eventi che hanno invece già trovato un "padrone". Nel Big Sunday (230 entries per 28.900 euro di prize pool), delle Millions Series (888poker), l'ha spuntata 'Shadowkizz' (€5.910) su 'L0ngh1m4n0' (€4.335), 'ilpolipo21' (€3.266), 'OBellaCiao' (€2.457), 'T0034SY' (€1.676), 'Daboli16' (€1.301), 'nickaa47' (€1.012), Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€723) e 'Joex889' (€540).



Il Sunday Light (15.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) l'ha vinto '77lollo77' (€3.051) che ha battuto al Final Table i rivali 'Claude779' (€2.217), 'DEGEKAPPA' (€1.562), 'momentGOLD' (€1.124), '98vai761' (€780), 'mascio0' (€582), 'OmAhAisGaMbLiNg' (€431), 'chiomez' (€317) e 'SonKappa' (€237).



Stasera il Day2 dell'Explosive Sunday



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 378

Montepremi Totale: €34.020

Player Left: 97

TOP TEN DAY1



1. Melqu1ades - 250.283

2. Ihope4Skill - 221.164

3. SoySereno - 212.443

4. elbano599 - 199.561

5. macellaio326 - 194.960

6. filo1238 - 191.546

7. BreakingBad8 - 169.735

8. educad0nk - 160.683

9. JeSuisJesus - 147.866

10. fame97 - 145.752



Millions Series - Big Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 230

Montepremi Totale: €28.900

Final Table Pay Out



Shadowkizz - €5.910

L0ngh1m4n0 - €4.335

ilpolipo21 - €3.266

OBellaCiao - €2.457

T0034SY - €1.676

Daboli16 - €1.301

nickaa47 - €1.012

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €723

Joex889 - €540



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 315

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



77lollo77 - €3.051

Claude779 - €2.217

DEGEKAPPA - €1.562

momentGOLD - €1.124

98vai761 - €780

mascio0 - €582

OmAhAisGaMbLiNg - €431

chiomez - €317

SonKappa - €237