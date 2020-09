Archiviati gli ultimi 2 tornei delle Galactic Series! Il più importante, il Main Event, l'ha vinto Dario 'Trazaman' Amato. E' andato invece a 'kkkkkkvane' il 50 Special. Ecco il report...

Galactic Series - Partiamo dal Main Event Progressive KO da 250 euro di buy in e da quasi 420.000 euro di montepremi totale (Evento #109) dove alla fine si è imposto Dario 'Trazaman' Amato. Il player palermitano ha battuto in heads up 'tonyaces89' (€27.435) e si è messo in tasca un super premio complessivo, tra moneta e taglie, da ben 52.554 euro. Sul podio è salito pure 'nikorapax' (€19.454) mentre ha chiuso soltanto in 24esima posizione il chipleader del Day1 'chiero83' (€2.154).



Bel colpo anche per 'kkkkkkvane' che si è preso l'altro torneo da 2 giorni, il Galactic 50 Special Progressive KO da 50 euro di buy in e da 129.690 euro in prize pool (Evento #107). Per lui è arrivato un bottino da 12.441 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'uNkNoWnERRORr' (€9.897), '5Cpt.Farrel5' (€6.597), 'gianka64' (€3.592), 'AL_Ja_Zeer_O' (€2.339), 'podezza11' (€3.189), 'FuLL994' (€2.032), 'SuperSayannnn' (€962) e 'Astrogoldi' (€796).



NoS e Need - E ieri sera si sono giocati anche il Night on Stars e il Need for Speed Turbo. Nel torneo da 62.640 euro di montepremi l'ha spuntata 'VICKY1190' sul compagno di deal 'VIPICCHIOailive'. I 2 si sono comunque divisi 9.378 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'Omarginazeus' (€5.724), Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€4.154), 'NGOULAVEITAF' (€3.014), 'riccardoQ7' (€2.188), 'raffasaronno' (€1.587), 'Gioemil71' (€1.152) e 'genge86' (€836).



Accordo alla pari, in questo caso tra 'olli303' (€3.097) e 'LUIZAO8OTTO' (€3.069), anche nell'evento da 17.820 euro dove si sono fermati sul più bello 'morgan's73' (€1.943), Alessandro 'alesiena17' Siena (€1.439) e Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€1.066).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal a 2 nel NoS e nel Need for Speed



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



GALACTIC 109 - Main Event Progressive KO [€400.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 1.866

Montepremi Totale: €419.850

Final Table Pay Out



Dario 'Trazaman' Amato - €52.554

tonyaces89 - €27.435

nikorapax - €19.454

killerbubu39 - €16.538

Cygnus_23 - €11.256

doppiaDi - €8.452

4bet4info11 - €5.151

BigFish0403 - €5.602

losqualo1969 - €2.795



GALACTIC 107 - Galactic 50 Special Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.882

Montepremi Totale: €129.690

Final Table Pay Out



kkkkkkvane - €12.441

uNkNoWnERRORr - €9.897

5Cpt.Farrel5 - €6.597

gianka64 - €3.592

AL_Ja_Zeer_O - €2.339

podezza11 - €3.189

FuLL994 - €2.032

SuperSayannnn - €962

Astrogoldi - €796



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 696

Montepremi Totale: €62.640

Final Table Pay Out



VICKY1190 - €9.378*

VIPICCHIOailive - €9.378*

Omarginazeus - €5.724

Giuseppe 'peppruocc' Ruocco - €4.154

NGOULAVEITAF - €3.014

riccardoQ7 - €2.188

raffasaronno - €1.587

Gioemil71 - €1.152

genge86 - €836



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 198

Montepremi Totale: €17.820

Final Table Pay Out



olli303 - €3.097*

LUIZAO8OTTO - €3.069*

morgan's73 - €1.943

Alessandro 'alesiena17' Siena - €1.439

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €1.066

peppeolin - €790

SpeedTriple91 - €585

cosimocavani - €433

samugiu - €321



*Deal