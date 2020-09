Bel colpo per 'Gi4comoB3IIo' che si è preso l'Explosive Sunday. Sono andati a segno anche 'BurgerKing82' nel Big 8 Max delle Millions Series e Giuseppe 'peppono' Ruocco nel solito Money Night.

Ma iniziamo dal torneo da 2 giorni targato iPoker, l'Explosive Sunday da 34.020 euro di montepremi totale (378 entries), dove si è imposto 'Gi4comoB3IIo'. Per lui è arrivato un primo premio da quasi 7.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'fame97' (€4.338), 'Equ1l1br1um' (€3.062), 'contentissima' (€2.279), 'macellaio326' (€1.769), 'Upuaut' (€1.327), 'P4y4ndPl4y' (€987), 'Fi41' (€782) ed 'educad0nk' (€612).



L'ha vinto invece 'BurgerKing82', che ha incassato 4.117 euro, il Big 8 Max (134 entries con 109 euro di buy in) delle Millions Series di 888poker. L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo 'GuePequeno1' (€2.864) mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio l'altro regular 'ManlnBlackk' (€2.166). Final table anche per 'evil.queen89' (€1.611), 'VoL1Am0b4sSo' (€1.074), 'L0ngh1m4n0' (€895), 'downreg4' (€716), '0MAHAHAH' (€537) e 'MaxCio' (€448).



E chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti), di Betaland (MicroGame), che ha registrato lo sprint decisivo piazzato dal grinder Giuseppe 'peppono' Ruocco, primo per 1.486 euro, ai danni degli inseguitori 'angda1' (€1.061), Antonio 'TRANCHY' Tranchedone (€763), 'pasemalalber' (€553), Sasy 'sasyderric10' D'Errico (€395) e Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€302).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 378

Montepremi Totale: €34.020

Final Table Pay Out



Gi4comoB3IIo - €6.974

fame97 - €4.338

Equ1l1br1um - €3.062

contentissima - €2.279

macellaio326 - €1.769

Upuaut - €1.327

P4y4ndPl4y - €987

Fi41 - €782

educad0nk - €612



Millions Series - Big 8 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 134

Montepremi Totale: €17.900

Final Table Pay Out



BurgerKing82 - €4.117

GuePequeno1 - €2.864

ManlnBlackk - €2.166

evil.queen89 - €1.611

VoL1Am0b4sSo - €1.074

L0ngh1m4n0 - €895

downreg4 - €716

0MAHAHAH - €537

MaxCio - €448



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 121

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



Giuseppe 'peppono' Ruocco - €1.486

angda1 - €1.061

Antonio 'TRANCHY' Tranchedone - €763

pasemalalber - €553

Sasy 'sasyderric10' D'Errico - €395

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €302

ushoran - €234

pokerino9966 - €181

mariachi9 - €145