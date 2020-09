Martedì sera contrassegnato dal bel colpo piazzato da 'Kelevra1996' nel Night on Stars. E' andato alla grande anche Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni che si è preso il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Iniziamo proprio dall'exploit di 'Kelevra1996' nel NoS da oltre 30.000 euro in montepremi (334 entries). Il player che su PS naviga con un ROI medio del 127% ha superato al Final Table 'gabber2791' (€4.089), Thomas 'zawarella' Zavaroni (€2.997), 'IMuCkTheNut' (€2.197), 'MAIpiuSENZA' (€1.610), 'MoChuisle7' (€1.180), 'samugiu' (€865), Giuseppe 'gscordo' Scordo (€634) e 'coffadellapinta' (€465) e ha così incassato la prima moneta da 5.578 euro.



Sono andati invece al buon Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni, che ha battuto in heads up il comunque positivo 'LORDPOKER698' (€1.764), i 2.379 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (121 entries per 10.890 euro di prize pool). Sul podio è salito pure 'uppino77' (€1.308) mentre si sono fermati un po' prima Dario 'D.Minieri' Minieri (€970), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€720) e l'altro regular Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€396).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars del pomeriggio (186 entries per un montepremi totale da 8.370 euro) che ha registrato l'allungo vincente piazzato da 'chiwi1414', primo per 1.662 euro, ai danni dei rivali 'all in230' (€1.233), 'Zibbibboshock98' (€915), 'ALEDA8990' (€679), 'Izanagi27' (€503), 'RenatoINT' (€373), 'ciakyniky' (€277), 'markus89902' (€206) e 'ManlnBlackk' (€206).



Night on Stars a 'Kelevra1996'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 334

Montepremi Totale: €30.060

Final Table Pay Out



Kelevra1996 - €5.578

gabber2791 - €4.089

Thomas 'zawarella' Zavaroni - €2.997

IMuCkTheNut - €2.197

MAIpiuSENZA - €1.610

MoChuisle7 - €1.180

samugiu - €865

Giuseppe 'gscordo' Scordo - €634

coffadellapinta - €465



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 121

Montepremi Totale: €10.890

Final Table Pay Out



Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €2.379

LORDPOKER698 - €1.764

uppino77 - €1.308

Dario 'D.Minieri' Minieri - €970

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €720

sole1588 - €534

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €396

antonegreanu - €293

yowatchmewin - €259



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 186

Montepremi Totale: €8.370

Final Table Pay Out



chiwi1414 - €1.662

all in230 - €1.233

Zibbibboshock98 - €915

ALEDA8990 - €679

Izanagi27 - €503

RenatoINT - €373

ciakyniky - €277

markus89902 - €206

ManlnBlackk - €206