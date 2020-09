Secondo resoconto sui tornei online del martedì sera con i risultati delle altre poker room.

Partiamo dal Big PKO (109 euro di buy in e 12.000 euro in prize pool garantito) delle Millions Series di 888poker dove 'whinever' ha incassato i 3.373 euro del bottino dopo aver battuto allo sprint il runner up 'Kondor1823' (€1.868) e il terzo classificato 'evil.queen89' (€1.448). Si è fermato invece ad un passo dal podio il buon 'MrSquid92' (€907) che ha preceduto nel pay out 'ilmagistrato' (€515), 'Delicius90' (€415), 'ReVenAnT11' (€501), '0MAHAHAH' (€445) e 'Ronin17s' (€260).



E passiamo al Martedì Rebuy del network iPoker (366 entries con 20 euro di buy in) che ha registrato l'acuto di 'filoale' per 2.620 euro di vincita. In questo caso gli ultimi a mollare sono stati 'sovrapposto1' (€1.629) e 'Ihope4Skill' (€1.150) mentre si sono ritrovati out una volta approdati al Final Table i player 'bonacapa81' (€856), 'gigaxxx' (€664), 'AsKySpLaSh' (€498), 'CIVETTA' (€371), 'GEKM' (€294) e 'UfficioPapi' (€230).



Chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'R1G3L' che si è assicurato più di 1.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'il_cip_leader_pisel' (€1.112) e 'avanpoker' (€783).



Questi i numeri più importanti dei tornei:



Millions Series - Big PKO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 80

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



whinever - €3.373

Kondor1823 - €1.868

evil.queen89 - €1.448

MrSquid92 - €907

ilmagistrato - €515

Delicius90 - €415

ReVenAnT11 - €501

0MAHAHAH - €445

Ronin17s - €260



Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 366

Montepremi Totale: €12.778

Final Table Pay Out



filoale - €2.620

sovrapposto1 - €1.629

Ihope4Skill - €1.150

bonacapa81 - €856

gigaxxx - €664

AsKySpLaSh - €498

CIVETTA - €371

GEKM - €294

UfficioPapi - €230



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 119

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



R1G3L - €1.572

il_cip_leader_pisel - €1.112

avanpoker - €783

ddmarcy - €567

MiSSion91 - €405

BEA008 - €309

Teano92 - €246

SANTAMARIA75 - €196

Satoshy66 - €161