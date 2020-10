E' andato al buon Paolo 'preferiti90' Cavanna il Night on Stars del mercoledì sera. Successo per 'cantalupense' nell'AoS mentre si è chiuso con un deal tra 'ENIGMISTAFUL', 'mateut80' e 'YeGoGor' il Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report giornaliero dal NoS (30.000 euro garantiti) dove l'ha spuntata Paolo 'preferiti90' Cavanna. Il reg ligure ha battuto in volata 'madda4ever' (€4.131), 'djtrack23' (€3.028), 'VaiSempreTu' (€2.219), 'catherinae' (€1.627), 'TomDilly' (€1.192), 'Nico.Arge' (€874), 'Kelevra1996' (€641) e 'ManlnBlackk' (€470) e si è messo in tasca più di 5.600 euro.



Ha incassato invece quasi 1.513 euro lo scatenato 'cantalupense' che si è imposto nell'Afternoon on Stars (167 entries per 7.515 euro di prize pool) dopo aver superato in heads up il comunque ottimo 'Luigi_1502' (€1.148). Sul podio è salito pure 'ROSEJACK9083' (€871) che ha preceduto di poco Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta (€661). Final table anche per 'Wallen.TRIP' (€501), 'B0rnToOwnY0u' (€380), 'gabry87' (€289), '24Didon02' (€219) e 'Mr. Di Folco' (€219).



E chiudiamo con l'unico deal della serata, quello siglato dal vincitore del Need for Speed Turbo (107 entries per 9.630 euro di montepremi totale), il player 'ENIGMISTAFUL' (€1.794), con 'mateut80' (€1.755) e 'YeGoGor' (€1.544). I 3 hanno deciso di non farsi male una volta finiti fuori dai giochi i rivali 'The8princess' (€903), Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€668), 'makkiori07' (€494), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€366), 'Biscialais' (€271) e 'Giafka' (€239).



I risultati dei tornei targati PS



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 314

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Paolo 'preferiti90' Cavanna - €5.635

madda4ever - €4.131

djtrack23 - €3.028

VaiSempreTu - €2.219

catherinae - €1.627

TomDilly - €1.192

Nico.Arge - €874

Kelevra1996 - €641

ManlnBlackk - €470



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 107

Montepremi Totale: €9.630

Final Table Pay Out



ENIGMISTAFUL - €1.794*

mateut80 - €1.755*

YeGoGor - €1.544*

The8princess - €903

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €668

makkiori07 - €494

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €366

Biscialais - €271

Giafka - €239



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 167

Montepremi Totale: €7.515

Final Table Pay Out



cantalupense - €1.513

Luigi_1502 - €1.148

ROSEJACK9083 - €871

Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - €661

Wallen.TRIP - €501

B0rnToOwnY0u - €380

gabry87 - €289

24Didon02 - €219

Mr. Di Folco - €219