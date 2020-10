E' tornato al successo Alberto Cigliano che questa volta si è preso il Big Deepstack delle Millions Series. Sono andati a segno anche 'Pu5h4nyC4rd5' nel Mercoledì Deep e 'ALESSFERRA0' nel Money Night.

Partiamo dalle Millions Series di 888poker e nel dettaglio dal Big Deepstack, da 12.000 euro garantiti, dove Alberto 'Everbrun1' Cigliano ha fatto il pieno. Il regular ischitano ha infatti superato al Final Table i rivali 'Gabrielmatti' (€2.211), 'neveraflip90' (€1.680), 'copcin61' (€1.131), Emanuele 'barramp9k8' Monari (€840), '_alejandro_8' (€630), 'SpongeBod' (€501), '1d0l0p3zz4' (€420) e 'catchya888' (€360) e si è messo in tasca i 3.300 euro del bottino.



E passiamo al Mercoledì Deep del network iPoker (380 entries per 6.688 euro di prize pool) che ha registrato invece l'acuto di uno scatenato 'Pu5h4nyC4rd5' per 1.371 euro di vincita. L'ultimo a mollare è stato 'AAeroNaticAA', runner up per 853 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio 'BladeRounder', terzo classificato per 602 euro.



Chiudiamo con il solito Money Night (6.500 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame) che è stato contrassegnato dal trionfo di 'ALESSFERRA0', primo per 1.572 euro, arrivato al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'OceanoProfondo' (€1.112), 'CapoDeiCani' (€783), '__BUTTERFLY72__' (€567), 'aleilrosso' (€405), 'TOROXBET' (€309), 'sergiobar55' (€246), 'assopoker123' (€196) e 'SURFING47' (€161).



Millions Series - Big Deepstack [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 90

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €3.300

Gabrielmatti - €2.211

neveraflip90 - €1.680

copcin61 - €1.131

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €840

_alejandro_8 - €630

SpongeBod - €501

1d0l0p3zz4 - €420

catchya888 - €360



Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 380

Montepremi Totale: €6.688

Final Table Pay Out



Pu5h4nyC4rd5 - €1.371

AAeroNaticAA - €853

BladeRounder - €602

falufashion - €448

watson48 - €348

tibbuco99 - €261

albertkik - €194

KrenDeLek - €154

123456jj - €120



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 108

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



ALESSFERRA0 - €1.572

OceanoProfondo - €1.112

CapoDeiCani - €783

__BUTTERFLY72__ - €567

aleilrosso - €405

TOROXBET - €309

sergiobar55 - €246

assopoker123 - €196

SURFING47 - €161