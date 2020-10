Super shot per 'Pellegrinous' che si è preso il Night on Stars Super KO Edition del giovedì sera. Bel colpo anche per 'bares95' che ha superato in volata Emanuele 'barramp9k8' Monari e Marco 'Granbasso' Baglioni e si è aggiudicato il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Ma partiamo ovviamente dal torneone del giovedì sera, il Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in (313 entries per oltre 70.000 euro di montepremi totale), dove stavolta l'ha spuntata 'Pellegrinous' per 11.274 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'HiddenBlade0', runner up per 7.224 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'pinkporcel', terzo per 5.748 euro. Final table anche per 'heartquaked' (€3.787), 'assobet91' (€2.726), 'pitturicchio' (€2.138), 'jetmarino_jr' (€2.427), Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€1.013) e 'Kelevra1996' (€1.093).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 15.210 euro in prize pool, che ha registrato invece l'acuto di 'bares95'. Per lui è arrivata una moneta da 3.048 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Emanuele 'barramp9k8' Monari (€2.306), Marco 'Granbasso' Baglioni (€1.744), 'M.Ghiglione' (€1.319) e Luca 'steva10' Stevanato (€571).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 50 euro di buy in e da 8.595 euro di montepremi, che è stato contrassegnato dal deal quasi alla pari siglato da 'siriachiado7' (€1.539) e 'F0zzAiNdA5' (€1.433). I 2 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati i rivali 'mago1981' (€939), Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta (€697), 'JoJordans' (€517), Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€384), 'Gioan9' (€285), 'IL PAPA591' (€211) e 'sunflower2593' (€211).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 313

Montepremi Totale: €70.425

Final Table Pay Out



Pellegrinous - €11.274

HiddenBlade0 - €7.224

pinkporcel - €5.748

heartquaked - €3.787

assobet91 - €2.726

pitturicchio - €2.138

jetmarino_jr - €2.427

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €1.013

Kelevra1996 - €1.093



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 169

Montepremi Totale: €15.210

Final Table Pay Out



bares95 - €3.048

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €2.306

Marco 'Granbasso' Baglioni - €1.744

M.Ghiglione - €1.319

SuitedMan77 - €998

The8princess - €755

Luca 'steva10' Stevanato - €571

giuseppone20 - €432

morgan's73 - €327



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 191

Montepremi Totale: €8.595

Final Table Pay Out



siriachiado7 - €1.539*

F0zzAiNdA5 - €1.433*

mago1981 - €939

Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - €697

JoJordans - €517

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €384

Gioan9 - €285

IL PAPA591 - €211

sunflower2593 - €211



*Deal